國軍軍職專長對照民間職業項目 有一半比對不出來

退輔會與國防部正在為現退役職業軍人研擬一項具有公信力的「軍職轉銜民間職業對照表」，允諾將國軍743項軍職專長，一一比對出性質相通的民間職業，並公布供屆退或退伍軍人轉業參考。但這項比對遭遇瓶頸，目前只比對出339項軍職專長，仍有404項軍職專長無法找出與民間相通的職業別。

據了解，早年為利於退伍軍官考試轉任公務體系，現行考試院即有「軍職專長與公務人員職系認定對照表」與「軍職專長與交通事業性質相近名稱表」，但項目粗略模糊，僅分技術類、業務類等，無法精準對照軍職與民間各項職務專長互通的特性。

審計部在110年決算報告中指出，退輔會為提升退除役官兵技能與就業競爭力，採技能專精施訓，但國軍專長對應之職能基準尚未建立，影響屆退官兵就業或職訓規劃業務。經函請退輔會及國防部研謀改善。而退輔會在報告中表示，國防部已初步完成軍職轉銜民間職業對照結果，退輔會已與該部協商規劃將對照結果置於國防部網站供官兵查詢，且官兵受訓與需求等資料將移轉該會資料庫，後續將逐步建置軍職職能基準，提升退伍軍人就業率。

不過，這項「軍職轉銜民間職業對照表」至今日為止，尚未公布在國防部網站。經詢國防部，國防部回應說已同意將軍職專長內容，交付退輔會委商運用，以協助退役官兵順利就業。而國防部將持續鼓勵官兵公餘進修，以兼顧現職專業及職涯發展。

但退輔會表示，為協助國軍官兵建立等同民間標準的軍職職能基準，促使官兵在營嫻熟民間職業知識與技能內涵，退輔會推動軍職職能基準作業計畫，希望與國防部共同協助官兵退後順利就業。

但退輔會披露，國防部規劃的「軍職專長轉銜民間職業對照表」，軍職專長計有743項，現雖已完成339項軍職專長對照，但尚有404項未建立轉銜資料，且國防部未提供各項軍職專長職能內涵、相關證照及職訓班隊進修建議等資訊；各項軍職專長所需知識與技能未能與民間各項職業對接，無法轉換連結各部會職能資源，仍需請國防部依據各軍種兵科軍職特性、任務、職能內涵，參考各目的事業主管機關職能基準認定之格式，研訂軍職可對應民間的職能基準。各項建置作業須持續與國防部進行溝通協調。