美F-35暫停交機 陸媒：美製武器都有中國的供應鏈

美國因F-35隱形戰機內有中國製造零件而宣布暫停交付。陸媒稱，美國在某些關鍵資源方面嚴重依賴中國，美軍想打造完全脫離中國的裝備供應鏈，恐怕根本做不到，最終以批准「國家安全豁免」草草收場。

根據美國採購法規，美軍相關專案禁止採購和使用中國、伊朗、朝鮮和俄羅斯等國生產的某些特種金屬或合金。日前美國防部稱，F-35戰鬥機渦輪發動機中的磁鐵使用的鈷釤合金是在中國生產的，從自2003年以來一直在該機上使用。為此五角大樓暫停了F-35的交付。

但此事影響太大，因為更換它們可能需要對500多架美國訓練和作戰飛機進行成本高昂且耗時的改裝。此外，此事持續擴大影響可能會威脅超過3300架該系列戰機的交付工作。

彭博社10日報導，製造商洛克希德．馬丁公司和F-35聯合專案辦公室評估認為，此事涉及的渦輪發動機部件對飛機或整個專案不存在安全風險或飛行風險。將尋求五角大樓負責採購的最高級別官員、美國防部副部長威廉．拉普蘭特批准國家安全豁免，以恢復交付已經組裝好的含有該合金的新飛機。

陸媒環球時報旗下微信公眾號「樞密院十號」報導稱，早在10年前，美國防部就批准在F-35中使用「中國磁鐵」的原材料再經美方後續加工。這次被發現使用的鈷釤合金是中國加工成部件之後，送到美國進行磁化，屬於「半成品加工」；換句話說，這次F-35中被發現的「中國製造」技術比例更高，難怪美方要急得跳腳。

報導稱，想要徹底消除「中國製造」很可能是根本做不到的事—拉普蘭特承認，即使是主要的武器公司也並不總是熟悉他們供應鏈的全部細節。

美國報告多次警告，國防部在某些關鍵資源方面嚴重依賴來自中國或俄羅斯。這並不限於外界熟悉的稀土製品。例如礦物銻對美國軍事工業供應鏈至關重要，從穿甲彈、爆炸物到核武器，以及夜視鏡等其他軍事裝備的生產都需要銻。美國地質調查局2020年的一份報告稱，美國沒有銻礦，中國是最大的銻礦石或精煉銻的生產國，也是美國的主要進口來源。

報導稱，美軍想打造完全脫離中國的裝備供應鏈，恐怕根本就是做不到。繼續炒作「中國製造」威脅美軍供應鏈，多半也只能像這次F-35事件一樣，最終以批准「國家安全豁免」草草收場。