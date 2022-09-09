中科院月底試射飛彈 射程距離逾綠島、蘭嶼

中科院上月在台東、屏東兩地實彈發射弓三增程飛彈後，本月持續在台灣東南部海、空域進行實彈射擊操演，其中，29日、30日警戒區域遠超過綠島、蘭嶼。軍事專家研判可能發射岸置「雄風」系列巡弋飛彈。

根據漁業署公告射擊通報圖示，警戒區域從台灣本島台東太麻里以南至屏東恆春A、B、C點，並向東延伸至綠島及蘭嶼的D、E點，直線距離逾150公里，遠超過綠島及蘭嶼，最大彈道高度25000呎以下，海空域關閉。

軍事專家表示，依警戒區範圍看，認為可能射擊雄風型相關系列飛彈，尤其是雄二E巡弋或雄三飛彈可能性較高，主要從九鵬基地發射出去後，往東從綠島及蘭嶼穿越出去後，轉彎再來回飛行，合乎雄風反艦飛彈設計。