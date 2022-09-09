【專家之眼】共機與疫情─兩個無奈無感統計數字

目前台灣社會有兩組政府主管機關要逐日公布之統計數字，一個是從2019年4月1日，政府宣稱發現共軍戰機進入台灣防空識別區西南空域活動，就開始逐日對外公布共軍戰機在我周邊空域活動統計數字。而另外一組就是從2020年初新冠疫情爆發開始，逐日由中央疫情指揮中心對外公布之疫情狀況統計數字。

回顧政府對外揭露共軍戰機在海峽南部台灣防空識別區西南空域活動初期，當時國安高層決定順勢炒作，對民眾高調演出防空警戒戰備提升秀，不但國防部長會從立院請假進駐作戰指揮所，還會與參謀總長輪番上陣坐鎮指揮。三軍統帥更是透過社交媒體高調表示將會「強勢驅離」，甚至還藉此趁機向國際社會不斷指控共機侵擾我空域。

但是經過相當時日，不但發現共軍戰機活動範圍逐漸向我本島周邊空域接近，甚至還有運用軍機遠航訓練，實施環繞台灣本島飛行課目，根本完全無視我方逐日公布共軍戰機活動統計數字。而且在過去幾年間，共機在海峽中線附近飛航活動亦逐漸增加，穿越中線空域根本就變成家常便飯，對於我方不斷指控其越過海峽中線根本就是置若罔聞。

等到今年8月初美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍趁機發動圍臺軍演，而共軍戰機與艦艇更是密集穿越海峽，並且在台灣本島周邊海空域保持常態活動；此時政府開始將共軍艦艇與戰機活動資料彙整逐日公布，於是逐日公布更新之共軍戰機與艦艇活動統計數字就變得更加詳實完整。

回過頭來，再看看當初由中央疫情指揮中心逐日對外公布台灣地區疫情統計數字，在2020年年初開始直到2022年3月底，政府對外公布統計數字絕對是讓全球感到羨慕，而政府亦因能夠將疫情掌控到此種水準，因此在入出境管制、隔離期程、口罩、防護衣、疫苗、快篩試劑、核酸檢測以及相關醫療器材採購上翻雲覆雨予取予求。儘管各項決策過程有違常理，處處啟人疑竇，但因整體防疫統計數字實在極度漂亮，讓質疑者難以要求主事者公開決策過程與相關會議記錄。

不過等到今年3月底4月初時，疫情開始失控，每日感染新型冠狀病毒肺炎人數開始猛增至數萬，而此時中央疫情指揮官陳時中卻在7月初疫情開始減緩時，決定投入台北市長選舉，更是引起各方負面評議。更沒想到疫情到8月初每日感染平均數值還未低於兩萬時，就開始轉向逆勢增長，顯然疫情仍然還未獲具體控制，台灣社會仍然必須嚴肅面對。

面對當前台灣社會每天都會公布之共軍戰機與艦艇在台灣周邊海空域活動，以及新型冠狀病毒感染與死亡等兩項統計數字，其實台灣鄉親已經是逐漸無奈與無感。無奈是因為理解當前政府顯然是無法改變現狀，國安高層與政府防疫機制完全無法左右情勢如何發展；而無感是明明知道此等冠狀病毒與共軍機艦雖然是意味著相當程度之威脅，但經過長久反覆見到冰冷統計數字，整個認知刺激強度門檻提升，最後就會導致對於其變化無感。

吾人都能理解溫水煮青蛙時，儘管加溫緩慢，但是到頭來溫度到達某種程度，還是會產生致命效應，只是青蛙在此過程中逐漸對溫度無感，亦對現狀變化萬分無奈，最後亦喪失對於威脅之警覺心。儘管許多人都指出，到最後人類顯然是要與新冠病毒共存，那麼台灣鄉親到頭來，是否未來亦要與在台灣本島周邊活動之共軍戰機與艦艇共存呢？

此種對於新冠疫情與共軍機艦活動完全束手無策，但卻天天見到政府公布最新統計數字，最後是否就會讓台灣鄉親對新型冠狀病毒所造成疫情，在心理認知上逐漸麻痺，將其視為稀鬆平常流行性感冒等級之疫病。而對於共軍戰機與艦艇在台灣本島周邊海空域活動，亦視其為司空見慣不足為奇之軍事樣態，換言之也就是所謂新常態，難道吾人已經不自覺地開始接受此種新常態嗎？

對共軍戰機與艦艇活動狀況統計以及新冠疫情感染狀況，雖然政府主管機構相當負責逐日統計公布，但當這兩個統計數字開始逐漸愈來愈讓台灣鄉親無奈與無感時，我們這些坐在爐火上大鍋中之青蛙，是否還能夠感受到水溫在逐漸升高呢？