45架次共機擾台 國防部證實無人機首度逾越海峽中線

國防部繼日前公布共軍一架BZK-007無人機，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域，國防部今晚再公布，迄1700時止，偵獲共機45架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域25架次、共艦7艘次，包含TB-001無人機1架次，這是國防部首度證實有共軍無人機飛越海峽中線。

國防部指出，今天迄1700時止，偵獲共機45架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域25架次，包含1架TB-001無人機、12架蘇愷-30機、2架殲-10機、4架殲-16機、4殲轟-7機、1架殲-11機、1架運-9通信對抗機，另有共艦7艘次，持續在台海周邊海空域執行聯合戰備警巡，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監。

值得一提的是，國防部日前公布逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，首度出現一架BZK-007無人機罕見為我所偵獲；國防部今天更是首度證實，共軍1架TB-001無人機逾越海峽中線。

據悉，TB-001無人機，是中共現役最大型無人機，作戰半徑達到3000公里，今年7月，日本防衛省曾公布TB-001無人機穿越宮古海峽訊息。