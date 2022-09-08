快訊

烏克蘭黑猩猩大脫逃！管理員用「這2物」成功說服 坐自行車返家

衝擊疏運！台鐵號誌故障影響近2萬人 深夜斷電才能修復

軍友社榮譽理事長李棟樑 慰勞五指山示範公墓陸軍司令部

聯合報／ 記者程嘉文╱台北即時報導
9月7日，軍友社榮譽理事長李棟樑，慰勞國軍示範公墓管理官兵。記者程嘉文/攝影
9月7日，軍友社榮譽理事長李棟樑，慰勞國軍示範公墓管理官兵。記者程嘉文/攝影

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，在中秋節前夕一連兩天到軍中慰勞：昨天他到五指山國軍示範公墓，慰勞後備指揮部軍墓組官兵，弔祭已故的參謀總長沈一鳴；今天則到桃園龍潭的陸軍司令部，與司令徐衍璞上將和重要幹部會餐。今年5月李棟樑軍友社任滿後，依然退而不休，新任理事長黃呈琮聘他為榮譽理事長，繼續勤走部隊基層關懷官兵。

李棟樑解釋，自己先前獲層峰召見，蔡總統希望軍友社修改章程，可以連選連任。他表示，自己非常願意擔任國軍永遠的志工，替官兵鼓勵打氣，全力讓社會各界了解國軍對國家的貢獻；但不宜因人設事，就算真的要修改章程，也該由下一任理事長開始適用。

他表示，近日兩岸關係緊張，中共解放軍在台灣附近演習，自己作為生意人，政治問題不便公開多說什麼，但可以確定的是，這段日子最辛苦的必然是國軍弟兄姊妹們。海空軍辛苦自不必說，連陸軍幾位外島的指揮官，也是忙到幾個月不能返台休假。出身統一集團的李棟樑半開玩笑說，自己所能做的，就是多捐幾箱自家生產的泡麵給部隊。

軍友社榮譽理事長李棟樑9月8日慰勞陸軍司令部，逐桌向官兵舉杯致意。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑9月8日慰勞陸軍司令部，逐桌向官兵舉杯致意。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑9月7日到國軍示範公墓忠靈殿，向已故官兵靈位上香。記者程嘉文/攝影
軍友社榮譽理事長李棟樑9月7日到國軍示範公墓忠靈殿，向已故官兵靈位上香。記者程嘉文/攝影

國軍 陸軍 中秋節

延伸閱讀

女大生玩交友軟體遇渣男 半夜約出遊卻載去公墓硬上

軍友社左營慰勞海軍艦指部 提前祝賀陸戰隊慶

影／ 八二三戰役64周年祭悼 縣府：有感受到軍方重視

因應中共環台操演 軍友社連兩日慰勞海軍

相關新聞

軍友社榮譽理事長李棟樑 慰勞五指山示範公墓陸軍司令部

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，在中秋節前夕一連兩天到軍中慰勞：昨天他到五指山國軍示範公墓，慰勞後備指揮部軍墓組官兵...

郭璽因尹清楓案、潛艦國造為人所知 創麻將最大黨洗刷「軍火商的誤解」

「麻將最大黨」9月8日上午在立法院舉行記者會宣布組黨，還特地買下台灣紙本三大報頭版的半版廣告刊登「創黨宣言」，預估合計得花上數百萬元，麻將最大黨發起人郭璽過去捲入爆發尹清楓命案與軍購弊案的背景也曝光。聯合報數位版帶讀者認識麻將最大黨發起人郭璽的中年斜槓麻將人生。

解構軍費／軍事投資案常一拖再拖？ 最久27年連下任總統都看不到完工

112年度國防部預算中，出現一個一年就完成的投資案，多數專案沒有如此速戰速決。以數十億或數百億的中大型軍投案而言，期程起碼要5年以上。目前時間最長的軍事投資案，是愛國者二型升級與三型飛彈增購的疾鋒專案，從96年度開始，經過數次延長，要到116年度結案。而如果把範圍擴至一般武器採購以外，國軍最苦命的案子，從95年度開始執行，進度不斷延宕，目前規畫121年度結案，期程高達27個年度，足以讓新科少尉升為將軍。下一位總統即使成功連任8年，都來不及看到完工。

國造蜂眼雷達 部署金馬東沙

因應外島防區不明無人機、空拍機出没頻繁，國造野戰蜂眼雷達已陸續前推至金、馬、東沙外島，陸軍明年起計畫投入一億五千多萬元，...

三架次共軍蘇愷30戰機北部擾我空防 空軍巡邏兵力反制

共機持續擾台，國防部今天表示，今日共軍有3架次蘇愷-30戰機在北部空域逾越台海中線，空軍派遣巡邏兵力應對。

攻打台灣先從北市下手？揭開共軍的城市戰策略

中國人民解放軍（PLA）一直在為未來的城市戰增加研究、訓練和準備，鑑於台灣90%以上的人口居住在城市，因此解放軍百年大業收復台灣的入侵行動中，勢必會面臨城鎮戰的考驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。