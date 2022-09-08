軍友社榮譽理事長李棟樑 慰勞五指山示範公墓陸軍司令部

中華民國軍人之友社榮譽理事長李棟樑，在中秋節前夕一連兩天到軍中慰勞：昨天他到五指山國軍示範公墓，慰勞後備指揮部軍墓組官兵，弔祭已故的參謀總長沈一鳴；今天則到桃園龍潭的陸軍司令部，與司令徐衍璞上將和重要幹部會餐。今年5月李棟樑軍友社任滿後，依然退而不休，新任理事長黃呈琮聘他為榮譽理事長，繼續勤走部隊基層關懷官兵。

李棟樑解釋，自己先前獲層峰召見，蔡總統希望軍友社修改章程，可以連選連任。他表示，自己非常願意擔任國軍永遠的志工，替官兵鼓勵打氣，全力讓社會各界了解國軍對國家的貢獻；但不宜因人設事，就算真的要修改章程，也該由下一任理事長開始適用。