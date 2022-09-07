蜂眼雷達前推外島反無人機 陸軍採購備份零件維持運作

因應外島防區有不明無人機、空拍機出没頻繁，國造野戰蜂眼雷達將全面前推至金、馬外島，陸軍明（112）年起計畫投入1億5593萬餘元，專為前推外島的蜂眼雷達系統採購周轉零件，維持蜂眼雷達在外島的運作。

此外，因應陸軍戰車即將屆壽，陸軍將從M60A3、CM-11挑選約300輛進行延壽計劃。自今年展開的由中科院研製「M60A3戰車砲控、射控及觀瞄系統」計畫後，新年度預算書顯示，陸軍明年起將投入72餘億元，對外採購M60A3戰車引擎。

陸基型的「蜂眼雷達」是中科院自製的「CS/MPQ-90蜂眼機動點防禦相位陣列雷達」，屬車載式低空野戰相位陣列雷達，能偵察低空進襲如攻陸巡弋飛彈等目標，近年陸續前推至馬祖，取代外島老舊的PSTAR目獲雷達，並前推東沙島搭配海軍陸戰隊加強連的雙聯裝剌針飛彈，作為反直升機與無人機之用，以因應情勢；而今年金門不斷遭到對岸無人機與空拍機騷擾，金門各防區也將陸續部署蜂眼。而陸軍向中科院採購了17套雷達系統，今年已陸續接裝。

而由於前推至外島的蜂眼雷達裝備面對海風與鹽濕的侵蝕，裝備保養不易，陸軍明年開始特別向中科院採購「蜂眼雷達系前推外島周轉件」委製案，計需1億5593萬餘元，納入112-113年完成。

國造CS/MPQ-90蜂眼機動點防禦相位陣列雷達，參酌天弓飛彈使用的長白相位雷達的技術，中科院首個能360度偵蒐目標國產的相列雷達，具有抗電子干擾的功能，射控雷達搜索距離為40公里，可同時追蹤八個以上的目標，且具備高度擴充性，可以導引鷹式、AIM-120地空飛彈與劍二陸射型，還具有掃描帶追縱（TWS）功能。金防部月前在發布無人機訊息時，曾有「發現八個光點」的描述，疑是來自蜂眼雷達偵蒐成效。