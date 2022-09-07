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兵役轉型有跡象？ 國防部明年保留國軍新兵政策策擬空間

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
義務兵役是否從現四個月軍事訓練，延長為一年常備兵役，目前仍在討論中。圖為示意。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專
義務兵役是否從現四個月軍事訓練，延長為一年常備兵役，目前仍在討論中。圖為示意。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專

義務兵役是否從現四個月軍事訓練，延長為一年常備兵役，目前仍在討論中。國防部新年度（112）預算書內容對此保留空間，表示將：依據「兵役法」役期規範，辦理國軍新兵政策策擬與督管，並考量疫情與滯徵問題，改採統一訓練標準及模式化課表施訓。

現行兵役法規定，常備兵役之區分如下：一、現役：以徵兵及齡男子，經徵兵檢查合格於除役前，徵集入營服之，為期一年，期滿退伍。二、軍事訓練：經徵兵檢查合格男子於除役前，徵集入營接受四個月以內軍事訓練，期滿結訓。三、後備役：以現役期滿退伍或軍事訓練結訓者服之，至除役時止。

國防部預算書未有任何兵役役期將從四個月轉向一年的描述，國防部參謀本部教育訓練業務預算與此相關描述僅有一項，在預算「預期成果」中表示：依據「兵役法」役期規範，辦理國軍新兵政策策擬與督管，並考量疫情與滯徵問題，改採統一訓練標準及模式化課表施訓；另按預劃徵集人數整合接訓單位教材、教具、師資與訓場能量，使役男完成由民轉兵之專長職訓練作為，以納入來年訓練政策研訂之參據。

惟所謂「統一訓練標準及模式化課表施訓」的作法，今年即已開始實施。去（111）年預算書中同一項預算成果描述與年度相去不遠：依據兵役法役期規範，辦理國軍新兵訓練政策執行，採統一訓練標準及模式化課表施訓，並按預劃徵集人數整合訓練機構與訓場能量，役男完成由民轉兵之專長職能訓練，為進階訓練奠定良好基礎，強化國軍基礎訓練成果。

但同一條目出現不同的描述，就是新年度加入「考量疫情與滯徵問題」，且「辦理國軍新兵政策策擬與督管」的說法，顯為兵役政策改變保留空間。

兵役

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