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美：相信對台軍售有助台灣自我防衛 北京沒必要反映

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國宣布批准對台軍售魚叉飛彈與響尾蛇飛彈，對此中國國防部要求立即撤銷，圖為台灣國軍F-16日前在花蓮基地出勤前同時裝上反艦魚叉飛彈（左）和響尾蛇飛彈（右）。美聯社
美國宣布批准對台軍售魚叉飛彈與響尾蛇飛彈，對此中國國防部要求立即撤銷，圖為台灣國軍F-16日前在花蓮基地出勤前同時裝上反艦魚叉飛彈（左）和響尾蛇飛彈（右）。美聯社

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）6日表示，對台軍售反映美國對台灣防衛能力的評估，相信這有助台灣自我防衛；針對台海，五角大廈表示，會持續密切注意區域局勢。

美國2日宣布3項總額達11億美元的對台軍售計畫，包含魚叉飛彈、響尾蛇飛彈，以及一紙偵監雷達後續維持合約，這是拜登政府第六度對台軍售，北京揚言反制。

柯比說，這批軍售已經進行好一段時間，反映美國當前中國大陸對台壓力日增的需求，以及對台灣當前防衛能力的評估；軍售有助台灣的自我防衛能力，端看北京在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後所採取的行動，更讓美方相信這些軍備能讓台灣更好地自我防禦。

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）在例行簡報會答覆記者詢問表示，中國大陸沒理由作出反應，對台的軍售項目為防禦目的。

巴特爾表示，數十年來，美國提供台灣防衛能力，這符合美國長期的「一個中國」政策和台灣關係法，根據一中政策，美國會持續滿足台灣的防衛需求。

巴特爾說，美國認為軍售有助台灣應對中國大陸日增的壓力，美國已經且會持續維持負責、穩定且堅定態度行事，一邊確保美國和北京的溝通管道暢通，同時在恪守一中政策下支持台灣。

對於台海局勢，五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）在記者會表示，區域局勢肯定緊張，美國會持續和區域夥伴密切合作，並呼籲中國大陸持續維持區域穩定。

賴德否認美國因為過去幾周的局勢發展，重新評估中國大陸在未來5年到10年侵略台灣的可能。

軍售

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