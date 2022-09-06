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蔡總統前往賀田山海鋒飛彈陣地 登射控車視導發射程序
蔡總統今天視導花東部隊，特別前往花蓮賀田山的海鋒七中隊視導，並親自登上部署山間的機動雄二反艦飛彈車隊的射控車，了解雷達搜索照明海上目標的程序。
蔡英文總統在國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政等官員陪同下前往花東地區，分別視導「花防部機步營暨空軍第三後勤指揮部附件修製廠」（南埔營區）、「海軍海鋒七中隊」（固海營區）、「空軍防空暨飛彈第六一三營」（花蓮基地）、「空軍第五戰術混合聯隊」（花蓮基地）視導、頒發加菜金慰勉官兵。其中，視導海鋒七中隊（雄風飛彈中隊）丶飛彈第六一三營（天弓三型飛彈），行程並未開放媒體隨行。
蔡總統前往位於花蓮近郊賀田山上的海鋒七中隊，車隊必須登上彎延陡削峭的山路，維安煞費苦心。而「固海營區」緊臨知名飯店，是過去軍中知名的反衛星偵照「偽裝」示範區，營舍地上設施採取與飯店相同的紅瓦白牆低樓層建築，不明就裡的旅客，很容易以為營舍也是飯店一部分。營區裡部署有固定式雄二反艦飛彈陣地、洞庫與機動式雄二飛彈車隊。
據總統府發布影片顯示，蔡總統除頒發部隊加菜金外，還分別登上雄二反艦飛彈機動發射車、弓三防空飛彈機動射車隊的指揮車，了解兩型彈搜索、照明雷達鎖定海、空目標的程序。
雄二與弓三都屬國造彈種，今年開始投入海空戰力提升計畫特別預算加持。海軍司令部表示，依敵情威脅與作戰需求，海軍將在明（二零二三）年前增加建置四點五個機動飛彈中隊。而根據國防部向立法院提出報告顯示，今年六月中科院擴充產能後，雄二與弓三的年產量都將擴增，雄二飛彈與攻陸的雄昇飛彈共用生產線，年產能將由八十一枚提升為一百卅一枚；天弓三型防空飛彈的年產能則由原四十八枚提升為九十六枚。
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