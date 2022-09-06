快訊

柯文哲曝2024搭擋人選條件 若沒選上要辦補習班

墾丁秘境2年輕男女浮潛溺水 無生命跡象送醫雙雙不治

可以震死但你不能陽性：四川荒謬的震災防疫封閉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統前往賀田山海鋒飛彈陣地 登射控車視導發射程序

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統今日視導花東部隊，特別前往花蓮賀田山的海鋒七中隊視導，並親自登上部署山間的機動雄二反艦飛彈車隊的射控車，了解雷達搜索照明海上目標的程序。圖／軍聞社
蔡總統今日視導花東部隊，特別前往花蓮賀田山的海鋒七中隊視導，並親自登上部署山間的機動雄二反艦飛彈車隊的射控車，了解雷達搜索照明海上目標的程序。圖／軍聞社

蔡總統今天視導花東部隊，特別前往花蓮賀田山的海鋒七中隊視導，並親自登上部署山間的機動雄二反艦飛彈車隊的射控車，了解雷達搜索照明海上目標的程序。

蔡英文總統在國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政等官員陪同下前往花東地區，分別視導「花防部機步營暨空軍第三後勤指揮部附件修製廠」（南埔營區）、「海軍海鋒七中隊」（固海營區）、「空軍防空暨飛彈第六一三營」（花蓮基地）、「空軍第五戰術混合聯隊」（花蓮基地）視導、頒發加菜金慰勉官兵。其中，視導海鋒七中隊（雄風飛彈中隊）丶飛彈第六一三營（天弓三型飛彈），行程並未開放媒體隨行。

蔡總統前往位於花蓮近郊賀田山上的海鋒七中隊，車隊必須登上彎延陡削峭的山路，維安煞費苦心。而「固海營區」緊臨知名飯店，是過去軍中知名的反衛星偵照「偽裝」示範區，營舍地上設施採取與飯店相同的紅瓦白牆低樓層建築，不明就裡的旅客，很容易以為營舍也是飯店一部分。營區裡部署有固定式雄二反艦飛彈陣地、洞庫與機動式雄二飛彈車隊。

據總統府發布影片顯示，蔡總統除頒發部隊加菜金外，還分別登上雄二反艦飛彈機動發射車、弓三防空飛彈機動射車隊的指揮車，了解兩型彈搜索、照明雷達鎖定海、空目標的程序。

雄二與弓三都屬國造彈種，今年開始投入海空戰力提升計畫特別預算加持。海軍司令部表示，依敵情威脅與作戰需求，海軍將在明（二零二三）年前增加建置四點五個機動飛彈中隊。而根據國防部向立法院提出報告顯示，今年六月中科院擴充產能後，雄二與弓三的年產量都將擴增，雄二飛彈與攻陸的雄昇飛彈共用生產線，年產能將由八十一枚提升為一百卅一枚；天弓三型防空飛彈的年產能則由原四十八枚提升為九十六枚。

蔡總統今日視導花東部隊，特別前往位於花蓮賀田山的海鋒七中隊視導。圖／軍聞社
蔡總統今日視導花東部隊，特別前往位於花蓮賀田山的海鋒七中隊視導。圖／軍聞社

天弓三型飛彈 花蓮 海軍司令部

延伸閱讀

擅離營區10分鐘買飲料 軍備局中校犯法被起訴

視導花蓮部隊 蔡英文：台海周邊持續緊張 威脅從沒中斷

陳建仁拜會馬爾他騎士團 新總理問候蔡總統

蔡總統頒大綬卿雲勳章 感謝法蘭西學院終身秘書皮特

相關新聞

蔡總統前往賀田山海鋒飛彈陣地 登射控車視導發射程序

蔡總統今天視導花東部隊，特別前往花蓮賀田山的海鋒七中隊視導，並親自登上部署山間的機動雄二反艦飛彈車隊的射控車，了解雷達搜...

共軍蘇愷30、殲轟7 今海峽中線南北兩端越線造次

國防部表示，今(6)日迄17時止，國軍偵獲共機8架次、共艦5艘次，持續於台灣周邊海空域活動，其中有4架次共機逾越海峽中線...

評／美國最新對台軍售是新台海危機的後援嗎？

美國政府在華府時間9月2日傍晚正式通知國會三項對台新軍售，包括AIM-9X Block II短程空對空飛彈100枚，AGM-84L-1空射魚叉反艦飛彈60枚，以及SRP偵蒐雷達（即新竹樂山上的長程預警雷達）的賡續後勤支援案，三案總金額估計達11億六百萬美元。

中共軍演期間強化警戒兵力 蔡總統慰勉空軍五聯隊

秋節將至，總統蔡英文今天赴花蓮慰勉空軍五聯隊表示，五聯隊是肩負台海防衛作戰重要單位，中共軍演期間，總體警戒兵力增加63組...

海軍將簽「華美水面艦艇初步設計資訊交換附屬協議」

海軍與中科院對「新一代飛彈巡防艦」所需的戰鬥系統「迅聯專案」是否完成，雙方原相持不下，海軍在新年度國防預算案中已決定將原...

視導花蓮部隊 蔡英文：台海周邊持續緊張 威脅從沒中斷

蔡英文總統今天到花蓮視導國軍部隊，她中午在空軍第五聯隊表示，台海周邊情勢持續緊張，威脅從來沒有中斷；在上個月中國軍演期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。