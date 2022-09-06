海軍將簽「華美水面艦艇初步設計資訊交換附屬協議」

海軍與中科院對「新一代飛彈巡防艦」所需的戰鬥系統「迅聯專案」是否完成，雙方原相持不下，海軍在新年度國防預算案中已決定將原興建4500噸的「震海專案」，同案改為興建2艘新一代輕型巡防艦。而海軍規畫明年赴美簽訂「華美水面艦艇初步設計資訊交換附屬協議」，新艦設計顯然將向美方取經。

新年度國防預算書指出，海軍原新一代巡防艦案108年就因「中科院迅聯專案科研進度延緩乙年」而報繳預算，自109年改規畫，將耗資245億4916萬2000元，執行新一代輕型巡防艦-第2階段原型艦籌建案，計畫115年完成，仍將採取國艦國造模式完成。

但預算案派員出國計畫同時顯示，海軍計畫明年派員赴美簽定「華美水面艦艇初步設計資訊交換附屬協議，目的在蒐集國外各型新式武器及尖端科技資料，以拓展裝備來源，爭取國外支持合作；並參訪美海軍艦艇獲得資訊、設計經驗及相關知識，作為未來海軍艦艇設計參考。但全案赴美時間未定。