快訊

陳時中競選團隊被諷太子黨 當年「連勝文迴力鏢」襲擊民進黨

2022蘋果秋季發表會新品傳聞總整理／iPhone 14大升級！各系列新色、價格、效能曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

視導花蓮部隊 蔡英文：台海周邊持續緊張 威脅從沒中斷

聯合報／ 記者丘采薇／花蓮即時報導
蔡英文總統今天到花蓮視導國軍部隊。記者曾原信／攝影
蔡英文總統今天到花蓮視導國軍部隊。記者曾原信／攝影

蔡英文總統今天到花蓮視導國軍部隊，她中午在空軍第五聯隊表示，台海周邊情勢持續緊張，威脅從來沒有中斷；在上個月中國軍演期間，空軍第五聯隊的總體警戒兵力，增加63組126人次，防空應處，共執行18批36架次。對於官兵展現的能力，她身為三軍統帥，感到無比驕傲。

蔡總統今天早上抵達花蓮，連續視察花防部機步營暨空軍第三後勤指揮部附件修製廠、海軍海鋒七中隊、空軍防空暨飛彈第六一三營及空軍第五戰術混合聯隊。

蔡總統中午在空軍第五聯隊與官兵一起用餐，她表示，空軍第五聯隊是肩負台海防衛作戰的重要單位，「今天我們來這裡，除了要感謝各位，在這段時間加強戰備，守護國人的日常，更是要為大家加油打氣。」

蔡總統說，台海周邊情勢持續緊張，威脅從來沒有中斷。除了共機共艦頻繁侵擾外，利用假訊息企圖影響國內民心的認知作戰，以及運用無人機侵擾的灰色領域地帶手段，層出不窮。「面對挑戰，我們的國軍，沉穩對應敵人侵擾的意圖，固守國家的安全。」

蔡總統表示，空軍第五聯隊不分日夜，隨時待命。在上個月中國軍演期間，空軍第五聯隊的總體警戒兵力，增加63組126人次，防空應處，共執行18批36架次。當接獲命令後，戰機能在6分鐘內升空執行巡弋任務。「我也有注意到，今天在一起同桌共餐的五位女性官兵，在飛行、地勤、外事聯絡或是戍守營區上，都有專業傑出的表現，獲得大家的高度認同。像我們在座的周琬淳上尉，也曾在共機擾台之際，肩負起緊急升空攔截的任務。」

蔡總統說，這證明，不分性別，不分軍種或崗位，每一位官兵都是承擔保衛國家重責的重要一員。

蔡總統說，在來到空軍第五聯隊之前，她也看到花防部機步營，扎實的實戰化射擊和戰傷救護訓練。不僅提升了國軍在戰時救護、平時救災的能量，更向國人展現，國軍求新求變、持續優化戰力的決心。機步營營長孫知勇也很有自信地告訴她，「自己的家園，就是要讓自己來守護。」

蔡總統說，身為三軍統帥，對於中華民國國軍，每一位官兵展現出自我防衛的堅定信念和能力，感到無比驕傲。「我相信，經過這段時間的戰備任務之後，我們國軍的戰技更成熟，戰力更強悍。我會堅定支持國軍，讓國軍戰力持續提升，也讓國人對國軍更有信心。」

蔡總統也說，「再過幾天就是中秋節，國人能夠安心享受假期，正是因為各位在營堅守保衛國家的任務。各位弟兄姊妹大家辛苦了，我要再次感謝大家的付出。並預祝大家中秋佳節愉快。謝謝大家。」

蔡英文總統今天到花蓮視導國軍部隊。記者曾原信／攝影
蔡英文總統今天到花蓮視導國軍部隊。記者曾原信／攝影

國軍 空軍 台海

延伸閱讀

四川地震導致傷亡 蔡英文表達慰問：盼復原工作順利

國宴接待吐瓦魯總理 蔡英文盼推動太平洋區域永續發展

影／台南雙警殉職告別式 蔡英文總統親頒褒揚令

蔡英文稱無需嚴刑嚇阻犯罪 林耕仁抨擊：社會安全網？

相關新聞

視導花蓮部隊 蔡英文：台海周邊持續緊張 威脅從沒中斷

蔡英文總統今天到花蓮視導國軍部隊，她中午在空軍第五聯隊表示，台海周邊情勢持續緊張，威脅從來沒有中斷；在上個月中國軍演期間...

海軍將簽「華美水面艦艇初步設計資訊交換附屬協議」

海軍與中科院對「新一代飛彈巡防艦」所需的戰鬥系統「迅聯專案」是否完成，雙方原相持不下，海軍在新年度國防預算案中已決定將原...

陸軍明年派員赴美展開M1A2T戰車與海馬斯多管火箭接裝

美國軍售台灣108輛M1A2T戰車，明（2023）年底將派員赴美展開第一波接裝，一個48人小組計畫12月出發赴美。此外，...

兩岸情報戰／台灣曾異想天開出怪招 送麻將、色情撲克牌「精神汙染」

去年8月，聯合報數位版推出「兩岸間諜橋」系列報導，描寫軍情局兩位上校朱恭訓與徐章國兩人在越南被捕、監禁、釋放的故事。 兩岸情報戰是沒有硝煙的戰爭，對大陸情報工作，以往就是情戰與研析兩塊，情戰拿到資料，由研析部分再深入研究後，可以開發出更有價值的東西。很多事可遇不可求，當台灣能夠獲取大陸內部情報越來越少，所用的手段必須進化，此時會出現攸關性命的危機，也鬧出令人啼笑非的笑話，不論你是否認同，這些都是兩岸情報戰。

偵獲共軍無人機 闖我西南空域

就在中國大陸無人機接連侵擾我國金門等外島之際，國防部昨天公布逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，共軍一架BZK-0...

國防部公布進入我西南空域共機 罕見偵獲共軍這款無人機

國防部今天公布逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，共軍一架BZK-007無人機罕見為我所偵獲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。