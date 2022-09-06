視導花蓮部隊 蔡英文：台海周邊持續緊張 威脅從沒中斷

蔡英文總統今天到花蓮視導國軍部隊，她中午在空軍第五聯隊表示，台海周邊情勢持續緊張，威脅從來沒有中斷；在上個月中國軍演期間，空軍第五聯隊的總體警戒兵力，增加63組126人次，防空應處，共執行18批36架次。對於官兵展現的能力，她身為三軍統帥，感到無比驕傲。

蔡總統今天早上抵達花蓮，連續視察花防部機步營暨空軍第三後勤指揮部附件修製廠、海軍海鋒七中隊、空軍防空暨飛彈第六一三營及空軍第五戰術混合聯隊。

蔡總統中午在空軍第五聯隊與官兵一起用餐，她表示，空軍第五聯隊是肩負台海防衛作戰的重要單位，「今天我們來這裡，除了要感謝各位，在這段時間加強戰備，守護國人的日常，更是要為大家加油打氣。」

蔡總統說，台海周邊情勢持續緊張，威脅從來沒有中斷。除了共機共艦頻繁侵擾外，利用假訊息企圖影響國內民心的認知作戰，以及運用無人機侵擾的灰色領域地帶手段，層出不窮。「面對挑戰，我們的國軍，沉穩對應敵人侵擾的意圖，固守國家的安全。」

蔡總統表示，空軍第五聯隊不分日夜，隨時待命。在上個月中國軍演期間，空軍第五聯隊的總體警戒兵力，增加63組126人次，防空應處，共執行18批36架次。當接獲命令後，戰機能在6分鐘內升空執行巡弋任務。「我也有注意到，今天在一起同桌共餐的五位女性官兵，在飛行、地勤、外事聯絡或是戍守營區上，都有專業傑出的表現，獲得大家的高度認同。像我們在座的周琬淳上尉，也曾在共機擾台之際，肩負起緊急升空攔截的任務。」

蔡總統說，這證明，不分性別，不分軍種或崗位，每一位官兵都是承擔保衛國家重責的重要一員。

蔡總統說，在來到空軍第五聯隊之前，她也看到花防部機步營，扎實的實戰化射擊和戰傷救護訓練。不僅提升了國軍在戰時救護、平時救災的能量，更向國人展現，國軍求新求變、持續優化戰力的決心。機步營營長孫知勇也很有自信地告訴她，「自己的家園，就是要讓自己來守護。」

蔡總統說，身為三軍統帥，對於中華民國國軍，每一位官兵展現出自我防衛的堅定信念和能力，感到無比驕傲。「我相信，經過這段時間的戰備任務之後，我們國軍的戰技更成熟，戰力更強悍。我會堅定支持國軍，讓國軍戰力持續提升，也讓國人對國軍更有信心。」