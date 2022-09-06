陸軍明年派員赴美展開M1A2T戰車與海馬斯多管火箭接裝

美國軍售台灣108輛M1A2T戰車，明（2023）年底將派員赴美展開第一波接裝，一個48人小組計畫12月出發赴美。此外，代號「轟雷專案」的遠程火力精準打擊系統，也將在明年4月赴美接受接裝訓練，熟悉M142海馬斯多管火箭系統的操作準則。

新年度國防預算書顯示，陸軍明年將執行新型戰車接裝訓練，派遣裝備操作及維保師資種能赴美受訓。完訓後擔任種子教官，負責準則、教案匯編、教育訓練等工作。一個48人小組計畫112年12月出發赴美。遠程火力精準打擊系統接裝訓練，則有一個28人團隊於4月出發。

值得注意的是，陸軍明年除開始派員赴美參加新型戰車專案管理會議外，美尚未發布售我「M136火山車載布雷系統」的「九陣專案」，我明年已規畫參與「九陣專案管理會議」，研討專案執行現況、裝備產製等現況，將有六人與會。

不過，去年我方同樣規畫赴美參與採購M109A6自走砲的「銳霆專案」管理會議，但美方後來收回成命，拒售我自走砲，而以海馬斯多管火箭代替。而其實我已有成熟穩定的雷霆2000多管火箭戰力，但缺乏戰術飛彈的選項，美售我的海馬斯具備一定數量的戰術飛彈。