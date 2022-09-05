聽新聞
test
0:00 / 0:00
國防部公布進入我西南空域共機 罕見偵獲共軍這款無人機
國防部今天公布逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，共軍一架BZK-007無人機罕見為我所偵獲。
BZK-007無人機是中共較新型的無人機，是共軍以低成本的民用技術研發而成，視攜帶設備作為偵查和偵測訊號使用，續航能力可達到16到24小時左右。以國防部公布的訊息而言，較少為我偵獲，但曾經在日本防空識別區被日本自衛隊攝下機影。
國防部表示，今(5)日迄17時止，偵獲共機17架次、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有9架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
根據空軍司令部統計，今天逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，包括殲-11機2架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次、BZK-007機1架次、轟-6機4架次。
空軍司令部表示，我方應處作為包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言