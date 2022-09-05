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國防部公布進入我西南空域共機 罕見偵獲共軍這款無人機

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天公布逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，共軍一架BZK-007無人機罕見為我所偵獲。圖／截取自日本統合幕僚監部網頁
國防部今天公布逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，共軍一架BZK-007無人機罕見為我所偵獲。圖／截取自日本統合幕僚監部網頁

國防部今天公布逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，共軍一架BZK-007無人機罕見為我所偵獲。

BZK-007無人機是中共較新型的無人機，是共軍以低成本的民用技術研發而成，視攜帶設備作為偵查和偵測訊號使用，續航能力可達到16到24小時左右。以國防部公布的訊息而言，較少為我偵獲，但曾經在日本防空識別區被日本自衛隊攝下機影。

國防部表示，今(5)日迄17時止，偵獲共機17架次、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機有9架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

根據空軍司令部統計，今天逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域的共機，包括殲-11機2架次、運-8遠干機1架次、運-8反潛機1架次、BZK-007機1架次、轟-6機4架次。

空軍司令部表示，我方應處作為包括派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監等。

海峽中線 國防部 空軍

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