【專家之眼】美對台政策的新趨勢

自從美國聯邦眾議院長裴洛西8月2-3日訪問台灣引發中共一連五天的軍演以來，美國官員與智庫學者紛紛對台海情勢與美國對台政策提出各種不同的看法，有些已經付諸實施，有些則正在醞釀之中，更為完整的美國對台政策可能會在幾個月之後才會出爐。

白宮印太事務協調總監坎伯8月12日在電話簡報會指出，中國藉裴洛西訪台事件趁機製造新常態，意圖壟斷台海中線，美國會派遣戰機與軍艦穿越台灣海峽、增加與台灣的經貿談判、強化台灣自衛能力，以及增強美國在印太地區的軍事存在，作為反制。

國務院亞太助卿康達也在8月17日電話簡報會中傳達與坎伯類似的觀點，認為美國必然會採取具體行動，反制中國將台灣海峽「內海化」的意圖。五角大廈政策次長卡爾8月24日則在記者會中指出，中國海軍在台灣海峽最近異常活躍，有意藉常態化消除台海中線。

白宮戰略溝通協調官柯比8月31日指出，美國不會容忍中國意圖改變台海現狀，也不會容許中國透過無人機破壞台海和平穩定。8月28日，美國第七艦隊兩艘神盾級飛彈巡洋艦穿越台灣海峽，我國海軍也派遣兩艘軍艦跟進，象徵式地表示台灣也有權利穿越台海中線。此外，國軍也在9月1日擊落一架來自對岸的民用空拍無人機。

至於正在醞釀的美國對台貿易政策也顯示會有重大改變。「美國在台協會」（AIT)前副處長王曉岷日前接受訪問時就說，比較不會引起爭議的就是美國強化與台灣的經貿關係。AIT前理事主席、布魯金斯研究院東北亞研究所客座資深研究員卜睿哲並說，他很高興見到美國與台灣終於有了「21世紀貿易倡議」。

A IT前台北處長、卡內基和平基金會傑出學者包道格也表示，美台經貿關係的確不夠強化，期待未來會有更好的發展。坎伯更進一步指出，美國相關部會現在正研擬一份美台經貿談判路線圖。

最後，對於更完整的美國對台新政策，卜睿哲表示現在就斷言美台新政策可能言之過早，因爲還要看台海兩岸未來幾個月的動向。美國前副國務卿阿米塔吉與美國企業研究所（A E I）資深研究員庫柏聯合撰文警告說，美國對台的支持不應過度重視形式，而應注重對台灣實際有用的軍事裝備與經貿合作。他們的建議應成為拜登政府擬定對台新政策的重要參考。