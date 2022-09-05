長程預警雷達維持費5年166億元 明年裝設敵我識別裝置

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
樂山雷達站長程預警雷達系統。圖／取自國防部青年日報
樂山雷達站長程預警雷達系統。圖／取自國防部青年日報

台美經協調後公布售我新竹樂山的長程預警雷達（SRP）未來五年維持費用，最新國防預算案顯示，空軍明（2023）年起分年編列166億餘元，作為2023年至2027年的後續維持費，平均每年約需33億餘元，維持對共軍彈道飛彈的監控性能。明年起並將進一步由中科院裝設敵我識別裝置。

美國拜登政府日前在國防預算案送抵立法院前數日，先由外媒披露售我價值6億餘美元的偵蒐雷達後續維持案訊息，再正式公布此案，空軍已將預算案詳列於預算書中，以「後勤及通資業務」預算示外。台美雙方顯經協調。

立法院今年決議，指預警雷達我國防空戰力重要作戰指管通情系統，也是我國針對台灣周邊飛行器監控的重要設備，面對共機頻繁侵入我方空域，共軍若侵台，預警雷達將最先遭攻擊，造成防空死角，大幅限縮國軍戰機與防空飛彈反應時間，建議升級空軍現役AN/TPS 117機動預警雷達外，也需增購相關機動雷達。

國防部回應說，空軍預警雷達除正執行性能提升滿足現階段戰備需求外，同步規劃增購新式機動雷達。2023年國防預算案顯示，空軍今年起已展開TPS-75V雷達採購案，總預算6億668萬餘元。

最新預算案顯示，空軍最新一波偵蒐雷達後續維持案，明（2023）年開始執行至（2027）年，計需166億元3368萬8000元，明年即需對美匯出23億7904萬7000元。

此外，我方委由中科院從事的偵蒐雷達附屬設施維護、敵我識別裝置，明年開始施作，分別需要1億4711萬5000元與500萬元。

我國預警雷達 (SRP)目前維持一座，沒有在南部興建第二座長程預警雷達的計畫。

空軍 國防預算 彈道飛彈

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