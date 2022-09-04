配合AGM-154C遙攻武器接裝 空軍鳳展案延後三年

空軍代號「鳳展專案」的「F-16A/B型戰機性能提升案」，原規劃民國2023年就要全數構改完畢，但最新2023年國防預算案卻顯示，全案須延長至2026年。空軍司令部證實，全案延長是因配合AGM-154C遙攻武器（JSOW）解繳期程進行修調，戰機構改則仍依原規劃期程，於2023年底全數完成。

「鳳展專案」計畫將空軍現役141架F-16A/B型戰機進行延壽及性能提升，去（2022）年預算編列年度至2023年為止，完成所有性能提升業務；但明年預算案顯示，全案執行期程多出三個年度，必須要展延至2026年。

對此，空軍司令部解釋，鳳展案戰機構改將仍依原規劃期程，於112年底全數完成。全案延長至115年，是為配合武器彈藥「JSOW」解繳期程修調。

所謂「JSOW」指的是美國2017年宣布售我的56枚AGM-154C型聯合距外精準武器（Joint Standoff Weapon，JSOW），當時包含訓練彈、零組件、聯合任務規劃系統更新、相關整合／訓練等，總價約1億8550萬美元。

美軍現役的AGM-154的聯合距外精準武器，是由雷神公司為美國軍方研製的低成本滑翔空對地飛彈，屬於中程精準打擊武器，飛行性能與我自行研發由IDF戰機掛載的「萬劍彈」類同，但傳售我的彈頭並非如萬劍彈使用攻擊面目標用的次子母彈，也非一般外銷型的高爆彈頭，而是採用能穿透鋼固水泥目標的BROACH縱列穿透彈頭。

而美方2017年宣布出售AGM-154飛彈，依空軍說法，須至2026年方能接裝完畢，供F-16V戰機配備，期程長達九年。

對此，民進黨外交及國防委員會立委蔡適應昨日表示，空軍鳳展專案總計構改F-16架數為141架，以每月三架進度執行中，到今年底預計完成126架，全案將於明年完成。聯合距外武器(AGM-154C, JSOW)是美國在2017年6月29日出售的F-16使用彈藥，共56枚，由於是全新武器，還有部分整合和系統升級要進行。

但蔡適應認為，若從出售到解繳完畢需耗時九年，時程確實比想像中久，蔡適應指出該次軍售另外還有包含MK-48重型魚雷、MK-54輕型魚雷套件、高速反輻射飛彈(AGM-88、HARM)等，他將同步向國防部了解交貨進度。

同在立法院外交及國防委員會問政的國民黨立委馬文君昨日也表示，空軍去年在預算書還告知國人鳳展專案將於2023年完成，但才過不到一年，又說因為某項裝備解繳有問題需要延長，那該專案管制可見有很大的問題，關於這點空軍必須說清楚。

馬文君說，鳳展專案執行年度一直拉長，空軍把性能提升、電戰設備、飛彈統統包在裡面，到底鳳展要執行的是那些項目？還有多少項目還未完成或是有修正？就如當初爭議頗大的電戰夾艙，目前進度也無法得知。