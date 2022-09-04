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因應兵役延長？ 陸軍急購榴彈發射器、榴彈機槍等火砲

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍後備部隊使用120迫砲練習彈。圖／中華民國陸軍臉書粉專
陸軍後備部隊使用120迫砲練習彈。圖／中華民國陸軍臉書粉專

因應滯徵的新兵訓練，陸軍新編成五個步兵旅，執行新兵訓與新制後備教召任務，繼去年開始為部隊採購班用機槍、120迫擊砲後，明年將進一步耗資5億餘元，由陸軍統建，在一年內為各軍種後備部隊快速完成榴彈發射器、榴彈機槍、手槍與中型迫擊砲裝備的採購。

據了解，國防部曾在七月總統府軍事會談中，提報義務役役期延長為一年的規畫，初步研議將編實四個陸軍新訓旅，以因應一年制新兵的入伍訓練需求。但國防部始終表示，兵役制度改革議題，必須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求及部隊訓練能量等配套措施，以符合現代化戰爭的需求；而役期延長議題尚未定案，全案刻正蒐整各界意見研議中。

檢視新年度國防預算書，國軍111年度編制內官士兵員計18萬7660人，明（112）年則為18萬9836人，多出2176人，人數不含後備教召及勤召後備軍人。

預算書雖未明顯見到言明為延長兵役所需軍事行政與教育訓練相關預算，但陸軍司令部在一般裝備的採購上，為「因應新增編國軍後備動員部隊缺裝補實」，由陸軍統一為各軍種統籌建案，計畫籌購榴彈發射器、榴彈機槍、手槍與中型迫擊砲，且均需於明（2023）年一年內完成採購。其中「榴彈發射器、榴彈機槍、手槍」編列達4億6615萬5000元預算；中型迫擊砲採購則編列1億667萬2000元。合計5億餘元。

陸軍去年起以提升後備戰力新成單位班用機槍缺裝，今年即建案以4億2889萬餘元預算，執行採購2060挺機槍；另同時編列4億9528萬餘元，採購120公厘迫擊砲。兩案均為後備部隊補充裝備，但都預劃至2026年方才換裝完畢。陸軍今年新編「國軍後備部隊兵器類裝備整備」、「國軍後備部隊火砲類裝備整備」，且需於一年內完成，受到關注。

陸軍 國軍 教召 國防部

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