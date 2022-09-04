無人機侵擾擦槍走火？ 地方人士：別以台灣視角看金門

金門近日很不平靜，多次遭大陸無人機干擾，國防部今也釋出國軍操作干擾槍反制無人機的畫面，強調捍衛國土的決心。實地訪問在地民眾反應兩極，但相同的是都盼兩岸能和平；地方人士則說，金門與廈門兩地共同生活圈關係緊密，不太可能成為前線戰區，外界勿以台灣視角看金門。

民眾認為，覺得金防部近期真心捍衛國土，也擔心兩岸繼續下去，有點太衝動，甚至有開火情況，但也無能無力，還是希望能和平溝通。金門大學生則說，滿贊同軍方捍衛主權，自己從台灣來讀書，家長多少會擔心，還是希望政府有作為讓民眾能放心。

地方社團人士批評，兩岸在蔡英文總統主政下戰雲密佈、局勢緊張，擔憂難免擦槍走火，中央政府應思考兩岸政策是否要持續強硬；擊落無人機是應該，畢竟已經侵犯我國領土上空，但兩岸不能這樣持續交惡下去。

地方耆老分享，外島民眾過去走過戰火歲月，對於相關情況早已見怪不怪，但還是希望能盡量避免類似狀況發生；地方青年則說，周遭生活圈及網路社群根本沒有太大討論，不覺得是民眾關心的焦點。

地方人士認為，整體來說金門民眾根本沒有太大感覺，尤其金門與廈門是共同生活圈，很多人會在當地置產或工作，雙方交流頻繁，兩岸也通水，大陸政府就是想把金門與廈門打造成兩岸交流示範區，又怎會讓當地成為戰場？再說以現代型態戰爭來看，金門已經不是戰地首選，反而台灣較危險。

該名地方人士還說，無人機這類動作都是政治上的紛擾，今天是因為蔡政府與陸方關係緊張才有如此情況，而這樣的動作也是大陸想做給台灣看，外界從台灣角度看金門才會不理解金門，認為可能成為戰地而有危險。金門人在政治文化上當然是依循著中華民國，但生活上與大陸真的緊密連結，因此大家雖然希望捍衛主權，但也盼兩岸能和平發展。