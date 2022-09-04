數位發展部計畫耗資一億餘元 推動「國防資安國產化」

行政院新設數位發展部下設「數位產業署」，新年度預算書新編有「軍民通用資安技術研發補助計畫」，計畫以1億3500萬元預算，補助業者發展資安關鍵技術，以因應國防部、科技部等部會抵禦網路攻擊的資安防護能力，希望將「國防資安國產化」，降低對國外資安產品依賴性。

數位產業署2023年度預算書記載，這項「軍民通用資安技術研發補助計畫」，是依據六大核心戰略產業推動方案，發展資安關鍵技術，推動資安業者進行產業資安技術研發，強化產業抵禦網路攻擊的資安防護能力。

預算書指出，這項計畫為連結科技部、國防部等相關部會需求，以政策補助業者自主研發具軍民通用資安關鍵技術，推動國防資安國產化，降低對國外資安產品依賴性，提升國內軍民通用資通安全產品自主率，完成補助業者至少10案軍民通用等級的資安技術研發，包括含場域試煉。軍民通用資安技術研發補助計畫有1億3500萬元額度。

預算書陳述，「數位產業署」另編列「資安關鍵技術發展計畫」7800萬元預算，依據六大核心戰略之資安卓越產業策略「強化新領域防護」。

由於我國半導體及資通訊在全球具有實質戰略意義，而在晶片安全技術的研發則有其前瞻性。透過計畫鏈結在地產學研能量，建立晶片實驗場域與業者合作完成至少40個晶片安全檢測，與至少3家企業參與晶片資安合規個案研究，及協助至少1家業者通過國際安全評鑑，並研發技術將移轉業者，並促成業者該項技術投資至少超過1億元。