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把歷史找回來 民間與軍方合作8年入祀2600空軍烈士

聯合報／ 記者陳言喬／台北即時報導
8月30日空軍將25名抗戰陣亡將士入祀忠烈祠。（汪治惠提供）
8月30日空軍將25名抗戰陣亡將士入祀忠烈祠。（汪治惠提供）

我空軍司令部昨天（3日）在碧潭空軍烈士公墓舉行「民國111年秋祭暨抗戰時期亡故烈士入祀典禮」，共有2591位抗戰時期亡故烈士牌位入祀奉安。而這2千5百多名為國殉職的烈士是集眾人努力耗時8年才從散佚的資料中尋得。

空軍除在9月3日軍人節當天為2591位烈士入祀碧潭空軍公墓，8月30日還為抗戰陣亡的飛官章祖林、機械士等25名烈士在台北大直國民革命忠烈祠舉行入祀典禮。兩場典禮均由空軍司令劉任遠上將主祭，烈士遺族及官兵代表共同陪（與）祭。

入祀碧潭空軍烈士公墓的2千5百多名烈士中，包括八十年前在美國受訓時不幸因機械故障或人為因素而失事捐軀、墓葬在美國的空軍官校學員，共有58人。還有10多名受訓結束後搭機返國準備參加對日作戰，運輸機卻不幸在駝峰航線失事的飛行員，還有更多抗戰時因公殉職的空軍地勤人員等。

能找出這些近3千人名單，是一項非常浩大的工程，得一筆一筆勾稽他們的撫卹文件與兵籍資料，最終核實並呈報獲核批，這是包括台灣民間人士、政大人文中心、國防部後備指揮部留守業務處、空軍司令部等各個單位經過八年努力才完成的。

「當時我看到一張圖就陷進去了」，台灣學者汪治惠說。她從友人白中琪處看到2014年拍賣購得的重慶汪山空軍墳墓次圖，這是一張埋有當年空軍抗戰陣亡或殉職的墓位標示，汪治惠因此投入查找抗日犧牲烈士的工作，她稱這個計劃是「正義復位、烈士回家、歷史回家」。

抗戰時期，航空委員會闢建了十座空軍烈士公墓收葬殉職空軍袍澤。2016年汪治惠又在一張舊的軍用地圖上找到另一座空軍墳，地點就在成都北郊的空軍公墓。她與空軍退役的饒遠平和孟沛英前往探查，飛機才剛落地成都，她不信怪力亂神，但耳邊似有一句話「千山萬水等你回，我在城之北」指引著她，最終她在成都鳳凰山機場以北找到，已更名為磨磐山公墓，她到最隱匿處、最底層的地方逐一揭開深藏已久的秘密。

2017年汪治惠又在舊資料中找到1946年航空委員會公佈的2242位撫卹名單。這份刊載在中央日報的殉職名單，字體模糊多數難以分辨。她去請教政大人文中心的周惠民主任如何復原，慶幸的是，後來發現這塊印刷鉛字版的原件還在，在周教授與政大的全力協助，得以中文辨識撫卹名單內容。

接著，她想到近年將忠烈祠奉祀的抗戰陣亡將士數位化的國防部留守業處的處長王惠民，王處長及其下屬多名官兵開了多次會議，確定查找作法，鄭正邦少校查找汪治惠提供名單的撫卹與兵籍資料，還因此查到更多為國犧牲的空軍將士，在一筆一筆匯整資料後，呈報給空軍司令部，經過多次的資料核實後，終獲時任空軍司令的熊厚基批准，並於今年8月30日與9月3日奉安。

汪治惠說，她只是有股信念，一定要找出這些當年為國犧牲烈士的名單，在發現有的是作戰陣亡，有的是因公殉職後，就有了入祀分流的想法。作戰陣亡的申請入祀國民革命忠烈祠；因公殉職的（例如在美受訓失事的飛官）就申請入祀碧潭空軍烈士公墓。

儘管這些為國犧牲的空軍將士的遺族家屬多半在大陸，有的甚至都找不到了遺族，但在台灣，是有人在乎的，是有人願意在做這七十多年前就應當做的事。

王惠民上校處長不斷強調「把烈士找回來！遺族找回來！歷史找回來！」國家永遠不會忘記他們前仆後繼為國犧牲的英勇事蹟。

汪治惠說，未來還有後續工作持續進行，年代久遠資料難尋，這是一件與時間賽跑的艱難任務，希望能獲得各界的協助，讓這項工程持續推動下去。

耗時六年，9月30日空軍將2591名抗戰時因公殉職的將士入祀碧潭空軍烈士公墓。（汪治惠提供）
耗時六年，9月30日空軍將2591名抗戰時因公殉職的將士入祀碧潭空軍烈士公墓。（汪治惠提供）
耗時六年，9月30日空軍將2591名抗戰時因公殉職的將士入祀碧潭空軍烈士公墓。（汪治惠提供）
耗時六年，9月30日空軍將2591名抗戰時因公殉職的將士入祀碧潭空軍烈士公墓。（汪治惠提供）

忠烈祠 軍人節

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