獨／飛彈基地工程決標 苗栗美軍基地重新接電部署弓三

空軍防空暨飛彈指揮部「飛鎧二號」計畫在全台新建、改建六處飛彈營區，部署天弓三型防空飛彈，目前台東知本新建工程、苗栗西湖新建營區已順利標出，並開工興建。其中位於苗栗的美軍勝利女神飛彈基地，將重新整建弓三飛彈儲存飛彈的「龍安儲彈間」，接電重新使用。

空軍防空飛彈指揮部月前公告，針對「苗栗西湖新建工程」、「桃園龜山新建工程」、「桃園山腳新建工程」、「宜蘭蘇澳砲台山新建工程」、「花蓮美崙山新建工程」及「台東知本新建工程」等六案進行工程招商說明會，六處陣地計畫改建昔日飛彈陣地，作為天弓三型飛彈部隊駐地。但因物價飆漲與合格工人難尋下，招標困難，所幸已有兩地標出。

據了解，台東知本飛彈基地新建工程標案，月前以8億1600萬元決標；苗栗西湖舊美軍勝利女神飛彈陣地改建工程，則以8億8450萬元標出。兩處陣地都曾部署鷹式飛彈，西湖營區早年則部署過美軍勝利女神飛彈。

國軍各式防空、攻陸飛彈儲存或隱蔽的掩體，國軍通稱為「龍安掩體」，儲彈間則為「龍安儲彈間」。1961年代美軍在苗栗西湖駐紮「勝利女神」的防空飛彈陣地、掩體，營區內現存一座美軍曾使用的儲彈掩體。空軍在新工程中將把基地重新翻修、接電，在基地裡重新整建「龍安儲彈間」，未來進駐人員、飛彈車，休眠近數十年的神秘陣地將重新通電，擔負戰備任務。

這處1961年代興建、位於苗栗西湖的飛彈基地，居高臨海，早年曾部署美軍勝利女神飛彈，國軍進駐後期則部署鷹式飛彈。基地撤軍後，地方政府曾率媒體進入勘查，內部有直升機停機坪、勝利女神飛彈工事掩體、鷹式飛發彈射台、地下坑道等，一度希望改建為軍史公園，行政院也已將土地無償撥用給地方。空軍現在決定重新啟用部署戰備部隊，目前承商已進駐執行工地臨時設施架設與工務所搭建。