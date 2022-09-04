獅嶼官兵反制民用無人機 秀彈匣實彈等待目標出現
昨天為九三軍人節，國防部軍聞社報導指出，當天金門防區官兵積極訓練使用干擾槍與步槍反制民用無人機，待命班並秀出彈匣中的實彈，顯示隨時用槍反制。
對外島防區反無人機的業務，國防部抽調空軍飛管部隊配備無人機干擾槍的剩餘兵力支援前線，夕傳也有部分陸軍狙擊手，國防部則否認，稱防區本身即有特等射手等編制，能自行執行對空射擊任務。
軍聞社今天報導表示，金門烈嶼防區的官兵勤訓不懈，依「一點生變、連鎖反應、全面制變」的政策指導，全天候嚴密監控海、空域動態，維護國土整體安全。
「軍聞社」今天報導表示，面對近期對岸無人機頻繁進入金門禁限制水域上空，企圖破壞區域和平穩定，金防部官兵依監控、回報、驅離及防衛射擊等程序應處，併用干擾槍信號干擾及控制、7.62mm口徑以下武器防衛射擊及信號彈示警等手段，強力反制中共認知作戰侵擾。
報導中防區待命班特別秀出輕兵器實彈彈匣，第一發並非空包彈，而為實彈，顯示隨時待命射擊反制。
烈嶼守備大隊吳士官長表示，據點官兵將依照國防部政策指導，時刻監控、反制，確維防區整體安全。
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