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軍人節挺國軍 蔡總統：國防戰力是國人安心生活的依靠

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡總統向國民革命烈士之靈位獻花。圖／總統府提供
蔡總統向國民革命烈士之靈位獻花。圖／總統府提供

今天是軍人節蔡英文總統也在臉書表示，各位守護國土的國軍兄弟姐妹，軍人節快樂，並指出，國軍的戰力，就是全體國人能安心如常生活的依靠。我要請大家，繼續給國軍大大的支持，給國軍最大的動力。

蔡總統說，上個月，中國在台海周邊進行軍演，引發區域緊張情勢。這段時間自己特地到陸海空三軍各級部隊，為第一線的國軍弟兄姊妹加油打氣，了解當時戰備狀況，也和他們一起用餐。看著他們分享執勤甘苦時的神情，堅定又充滿自信，聽他們描述與中國敵艦機對峙時的語氣，仍有幾分激動，但也更加成熟。

蔡總統說，國軍展現堅定不退縮的勇氣，沉著應對，值得國人為他們喝采。也相信經過這段時間的戰備任務之後，國軍戰力更加強悍。面對中國的軍事威脅，政府明年度的國防部預算，首次突破4000億元，整體預算規模，更將達到5863億元，創下歷史新高，成長近百分之十四。

蔡總統指出，國防整體預算的大幅成長，代表政府對國軍的支持，也展現國家自我防衛的決心，更是因應當前國家面臨的情勢，強化戰訓整備工作，建構堅強可恃的防衛戰力，確保國家安全和區域穩定。

此外，今天也是中華民國111年秋祭忠烈殉職人員典禮。蔡英文總統上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠擔任主祭，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、考試院長黃榮村、監察院長陳菊陪祭。典禮開始後，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後蔡總統向國民革命烈士之靈位獻花，在恭讀祭文後，蔡總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，並向烈士遺族代表致意。

國軍 軍人節 蔡英文

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