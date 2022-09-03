美售我既有戰力維持案 學者點出美方對台軍售警訊

針對拜登政府宣布任內第六度對台，國家政策研究基金會副研究員揭仲今天表示，軍售內容雖然屬於國軍既有裝備的「增購」和後勤維護，但確實有助於提升國軍的防衛戰力；然而美方官員在過程中，為避免造成美中緊張關係升溫所進行的操作，所透露出的「警訊」卻不禁令人感到憂心。

拜登政府最新一波對台軍售包括包括60枚AGM-84L-1魚叉反艦飛彈、100枚AIM-9X響尾蛇空對空飛彈，和長程預警雷達後勤與支援服務等，總額約11億美元（約新台幣336億元）的對台軍售。

揭仲說，國軍雖然在進行F-16A/B性能提升時，就引進具備離軸攻擊能力、可在發射後立即大角度轉向攻擊敵機，讓國軍戰機可在近距離空中纏鬥時具有優勢的AIM-9X響尾蛇空對空飛彈，但由於預算不足，未能一次買足按照機隊規模所需的標準數量，只能在後續年度陸續填補；至於可打擊沿岸、港灣内，甚至海岸線陸地目標的AGM-84L-1空射魚叉反艦飛彈，國軍原本約有100餘枚，但因為近年共軍水面艦隊不僅在數量上快速增加，遠距打擊能力也明顯提升，使國軍對AGM-84L-1的數量需求也跟著上調。這次軍售確實有助於填補國軍目前在先進精準彈藥上的數量缺口。

至於長程預警雷達部分，揭仲表示，國軍從2018年至2023年，每年均編列約20億的後續維持預算；而長程預警雷達到2023年，即已服役屆滿10年，開始需要進行一定程度的消失性商源處理與性能提升，所以此次軍售對國軍維持彈道飛彈預警能力，和對遠距離外中共軍機的監控能力，還是有一定的幫助。

但揭仲也指出，對這些純粹屬於「維持中華民國既有軍事能量」的品項，美方官員卻在軍售案正式公布前，就先由匿名人士透過媒體釋放消息，還特別強調「不會提供更多有可能導致美中緊張關係升溫的新能力」；頗有呼應中共近來頻頻要求美國不得繼續深化與中華民國軍事交流的意味。

揭仲說，若是連這些內容並不十分敏感的軍售，拜登政府尚且如此小心翼翼，事前透過非正式官道的向中共「解釋」，在美國自川普政府上任後迄今，應該是第一次；顯示此刻美國國安官員，似乎把避免美中緊張關係進一步升溫當作優先。揭仲擔心，若美方官員的態度不改變，則「不提供更多有可能導致對中緊張關係升溫的新能力」，是否會成為接下來一段期間，美國對台軍售的新「界線」。

揭仲表示，如果美國政府真的為了想安撫中共，不惜在對台軍售上做出限制，就算只是暫時性的，也只會讓中共更加認定，可繼續透過在台灣周邊進行高強度武力展示的方式，來利用美國對建立美中「護欄」的關切，換取美國在與中華民國的政治與軍事交流上，對中共做出讓步。