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陸無人機丟「榨蛋」包裹 綠委：挑釁台灣破壞台海現況

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對大陸民用無人機疑似昨天在貴山海灘投擲裝有榨菜和茶葉蛋的「榨蛋」包裹，民進黨立委許智傑表示，很明顯就是挑釁台灣、破壞台海現狀。圖／許智傑辦公室提供
針對大陸民用無人機疑似昨天在貴山海灘投擲裝有榨菜和茶葉蛋的「榨蛋」包裹，民進黨立委許智傑表示，很明顯就是挑釁台灣、破壞台海現狀。圖／許智傑辦公室提供

中國大陸民用無人機昨天再闖金門烈嶼，陸軍金門防衛指揮部在貴山海灘附近巡查時，發現以垃圾袋包裹一包榨菜和一顆茶葉蛋（諧音炸彈），疑似遭驅逐不明無人機投擲。對此，民進黨立委許智傑今天表示，大陸無人機投放榨菜加滷蛋的「榨蛋」包裹，很明顯就是挑釁台灣、破壞台海現狀。

民進黨立委王定宇也說，針對貴山海灘被丟置包裹，是否有軍事意義跟危險性，國防部應該進一步調查處理。

針對疑似無人機對金門貴山海灘投擲「榨蛋」包裹，許智傑表示，很明顯就是挑釁台灣，他支持國軍在示警無效後，按照自我防衛的SOP將其擊落，避免中共挑釁行為無限上綱，也希望國民黨一起譴責這種侵門踏戶的惡劣行為，跟台灣人民站在一起。

王定宇則表示，大陸民用無人機拋下物件就逃離，這個動作值得注意，是否是在模擬可以拋下什麼物件，面對敵人都要審慎看待，不要輕忽，外島裝備干擾槍跟實彈防衛射擊，展現守護國土寸步不讓是正確發展。

王定宇說，大陸小型商用無人機騷擾軍事作用不大，主要是侮辱國軍，打擊士氣，讓國民對國軍失去信心，當對方進行認知作戰，我方展現強硬態度是反認知作戰，也是提高士氣，國軍採取實彈射擊是正當防衛，國際都認同，因為是中國在製造麻煩。

不過，王定宇說，貴山海灘發現被丟置包裹事件，拋棄包裹的重量及使用的無人機機型等資訊，是否有軍事意義跟危險性，國防部應該審慎進一步調查處理。

國軍 王定宇 金門

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