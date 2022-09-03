有干擾槍卻擋不了無人機 立委：政府應對倒退6年

大陸無人機頻頻闖入金門軍事基地，官兵從丟石頭到開槍驅離，立委馬文君說，大陸無人機飛臨金門不是一兩天的事，從今年2月就頻頻闖入，106年和109年空軍和陸軍都編列預算採購干擾槍，如果外島那麼緊急，難道不能先調撥運用，台海兩岸情勢變化迅速，政府的應對措施卻倒退6年，讓人憂心。

馬文君說，今年2月大陸民航機飛臨東引，到8月裴洛西訪台、共軍展開環島軍演後，就一直不斷有大陸無人機飛臨金門島、二膽島、烈嶼。

國防部只強調，不輕啟戰端、不升高衝突的態度。官兵看到無人機只能回報，而近日在二膽島官兵，以石頭驅離無人機，從大陸媒體傳至台灣後，受到輿論壓力，國防部直至兩天前，才宣示，後續將採取包括驅離在內等必要反制措施，適切應處。

近年中共對南海地區採取灰色地帶行動，測試國際各國應對能力，共軍應也對台灣展開類似行動，但政府迄今的作法，就是對民眾展開認知作戰，強調一切都在掌握，直到對岸將國軍真實的處置狀況，丟石頭，傳回給我們看到。

現在國防部說有建置無人機防禦系統，後續要優先給外島使用，但實際上，陸軍、空軍早在106年、109年已有單位陸續購置無人機干擾槍，如果外島那麼緊急，難道不能先行平行調撥運用嗎？

馬文君呼籲行政團隊，選舉只是一時的，人民都在看政府的各項作為，國際情勢變化多端，台海局勢十分危急，都需要即時提出對應措施，不要只忙選舉，不要只對民眾認知作戰、愚民政策，人民要看到的是政府真實的應對措施。