竹市軍人忠靈祠秋祭今辦追悼會 藍綠白3市長參選人到場

今天是93軍人節，新竹市政府為向國軍陣亡將士及先烈表達追思，早上10點在軍人忠靈祠舉行新竹市111年秋祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會。代理市長陳章賢擔任主祭，市長參選人沈慧虹、林耕仁、高虹安與多名議員致祭，地區各駐軍部隊官兵及各機關團體代表及先烈遺族都應邀參加，典禮莊嚴肅穆。

新竹市111年秋祭陣亡將士暨公殞官兵追悼會儀式依序上香、獻花、獻果、獻酒，並由主祭官陳章賢代理市長敬獻祭文，行三鞠躬禮。追悼會上許多軍人遺眷一早帶著鮮花、祭品前來弔祭，並雙手合十向牌位追思緬懷，褒揚英烈忠魂。

陳章賢說，感謝國軍先烈保家衛國，為國捐軀，「忠靈是國軍軍史中永遠的光榮，不可被遺忘」，也期盼各界在瞻仰國殤將士英靈時，益發緬懷先烈為國奉獻犧牲的精神，以彰顯軍人忠靈祠追思紀念的意義。

市長參選人民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁、民眾黨高虹安今天都只各安排一場公開行程，3人不約而同來到新竹市軍人忠靈祠參與追悼會，3人雖都站在最前排，但中間都有其他人隔開彼此沒有互動。

市府民政處長顏章聖指出，忠靈祠內供奉國家民族因公捐軀的英靈，全年無休開放供家屬祭拜，每年也舉辦春、秋祭陣亡將士暨因公殞命官兵追悼祭典，除表彰眾烈士們成仁取義的精神外，更對社會風氣與中華文化有潛移默化的功效。