美宣布11億美元對台軍售案 採購飛彈項目曝光
國防部今日表示，美國政府於美東時間9月2日就「AIM-9X、AGM-84L 」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」，總額11億600萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。這是美國拜登政府上任後第六度，也是今年第五度宣布對台軍售。
國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。
面對中共近期在台灣周邊挑釁式海、空軍事活動，同時頻密無人機騷擾，甚至以導彈穿越臺灣上空，已對我形成嚴峻的威脅，本次美方宣布對台軍售項目，除有助於建構我應對海、空灰色地帶壓迫，並發揮長程飛彈預警最大效益外，同時亦是彰顯協助我國強化整體防衛戰力，共同維護臺海及印太區域安全與和平。
根據美國國防安全合作局（DSCA）聲明指出，對台軍售項目分別為：100枚「AIM-9X」響尾蛇空對空飛彈、4套戰術導引組件等相關設備，60枚「AGM-84L-1」魚叉反艦飛彈、4枚訓練用飛彈等相關配備，以及長程預警雷達計畫（SRP）後勤支援服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言