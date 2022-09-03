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美宣布11億美元對台軍售案 採購飛彈項目曝光

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
圖為日前空軍第五聯隊展示將AGM-84L魚叉反艦飛彈裝掛F-16V。本報資料照片
圖為日前空軍第五聯隊展示將AGM-84L魚叉反艦飛彈裝掛F-16V。本報資料照片

國防部今日表示，美國政府於美東時間9月2日就「AIM-9X、AGM-84L 」等2型彈藥及「偵蒐雷達後續維持」，總額11億600萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。這是美國拜登政府上任後第六度，也是今年第五度宣布對台軍售。

國防部指出，美國基於「臺灣關係法」與「六項保證」，持續提供我國防衛性武器，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

面對中共近期在台灣周邊挑釁式海、空軍事活動，同時頻密無人機騷擾，甚至以導彈穿越臺灣上空，已對我形成嚴峻的威脅，本次美方宣布對台軍售項目，除有助於建構我應對海、空灰色地帶壓迫，並發揮長程飛彈預警最大效益外，同時亦是彰顯協助我國強化整體防衛戰力，共同維護臺海及印太區域安全與和平。

根據美國國防安全合作局（DSCA）聲明指出，對台軍售項目分別為：100枚「AIM-9X」響尾蛇空對空飛彈、4套戰術導引組件等相關設備，60枚「AGM-84L-1」魚叉反艦飛彈、4枚訓練用飛彈等相關配備，以及長程預警雷達計畫（SRP）後勤支援服務。

軍售 飛彈 美國

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