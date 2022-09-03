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【專家之眼】扶清滅洋與抗中保台—如何來看黑熊勇士？

聯合報／ 張競/中華戰略學會資深研究員
聯電前董事長曹興誠日前在立法院舉辦國際記者會，說明捐款創立民間軍事訓練學院，要快速訓練足以嚇阻共軍犯台的民間武裝力量。記者許正宏／攝影
聯電前董事長曹興誠日前在立法院舉辦國際記者會，說明捐款創立民間軍事訓練學院，要快速訓練足以嚇阻共軍犯台的民間武裝力量。記者許正宏／攝影

知名企業家前聯電董事長曹興誠先生日前召開國際記者會，宣稱將提供十億元經費，支持「保鄉神射-台灣反入侵實彈神射手訓練專案」，設定總目標期能透過訓練，讓三十萬名平民成為神射手。其次第二個計畫則是要在三年內，訓練出三百萬名積極協助區域防衛之黑熊勇士，期能配合國軍部隊戰士相互配合，並組成沒有漏洞之全民防衛體系。

其實早在曹興誠先生如此高調倡議之前，台灣社會就存在著編組「國土防衛部隊」(Territorial Defense Force)之政策辯論，筆者上週在聯合新聞網專家之眼，就以「國土防衛部隊，嚇阻效應何在？」為題，討論過此項充滿爭議之國防政策議題。

因此當曹興誠先生慷慨解囊，拿出鉅資投注相關議題後，反而是社會賢達與相關學者專家負面評議聲浪不斷。同時綠營執政團隊亦顯然是對此議有所疑慮，儘管在感性層面上正面回應表示感激，但又同時表示相關做法是否可行，須透由相關部會加以評估，必要時更要集思廣益，以便獲得各方協助並且參與討論。

就目前各方對於透過替代管道，籌建另類武裝團體所持負面意見來說；基本上是籌建此等武裝團體所需合理預算額度，對比曹興誠先生所提出捐款數額，只要經過最粗淺計算，就發現極度不合情理，結果馬上就讓此項倡議想法飽受社會訕笑，搞到狼狽難堪地步。

其次是陪同出席記者會人士，在以往經營活動，對外出售相關裝具時，本身就因賺取巨額價差，涉嫌無理斂財而飽受爭議；因此更讓各方找到質疑如此倡議，背後動機可能並不單純。

特別是台灣社會以往就出現過「臺灣民政府」斂財詐騙案，而於該組織同時現身之「黑熊部隊」，更是與同時出席記者會倡議設立「黑熊學院」(Kuma Academy)以便訓練自衛戰鬥保鄉保甲在形象上極度相似，因此更是啟人疑竇並相互比擬。

特別是就意識形態傾向來說，籌組過「黑熊部隊」，涉及過出售「台灣民政府身份證」與「台灣民政府車牌」斂財詐騙案之「台灣民政府」，與倡議透過「黑熊學院」訓練課程，成立自衛武裝組織之核心成員，都是傾向獨派思維人士，再加上使用辭語之相似性，假若不能嚴肅加以切割說明，實在也怪不得社會大眾會有所混淆。

其實對於任何國家來說，面對外來武力欺壓，當政府武裝部隊力量無法受到社會群眾信服時，自然就會冒出某些自力救濟方案。清末當中原地區基督徒與華北農民經常發生社會衝突，亦就是所謂「教案」，最後就演變成自發性武裝團體義和團，大規模襲殺基督徒社群與外籍人士事件。

清廷本經「庚子五臣」兵部尚書徐用儀、戶部尚書立山、工部侍郎許景澄、內閣學士聯元以及太常寺卿袁昶上奏諫言，主張切莫聽信義和團拳民主張，必須嚴肅處理義和拳匪之亂。但此議卻被慈禧太后聽信「扶清滅洋」口號，致使昏庸斬殺前述忠臣後，並讓自主武裝團隊肆虐橫行，搞到一發不可收拾，最後惹來八國聯軍收場。

因此當民間有人高舉「抗中保台」旗幟，開始倡議組織武裝團體，同時刻意貶抑國家正規武裝部隊時，吾人就必須更加審慎當心，絕對不能讓其失控；到頭來變成台灣社會在面對外部壓力時，透過內部鬥爭來釋放壓力發洩情緒之暴力工具。

特別是在台灣如此極化社會，以往就存在過「閩客械鬥」與「漳泉械鬥」歷史，目前更有族群矛盾與地方利益糾葛，因此務必要讓此等武裝力量比照「國防法」第六條第一款：「中華民國陸海空軍，應超出個人、地域及黨派關係，依法保持政治中立。」以便讓任何武裝團體都要依法保持政治中立，就變成絕不容打折扣之嚴肅規則。

講起來最讓人難過與難堪者，應該是當前執政之綠營政治人物，經過高喊軍隊國家化多年，最後弄到軍政關係不盡人意，讓其支持群眾仍然必須倡議另起爐灶，以打掉重建手法來另編新軍，這究竟該算是執政無能呢？還是缺乏建立文人領導威信之能耐？

至於過度高估尚未真正問世之黑熊戰士，對著台灣不斷胡亂唸經之華盛頓洋和尚來說，顯然對於民間武裝團體失控歷史缺乏足夠認識，亦未從本身曾經培養出能夠對其反噬，搞出911恐怖攻擊武裝份子之歷史中，獲得足夠教訓。並且亦未能認識到，只見其利未見其弊隨意亂出主意，最後會從瓶中釋放出何種精靈。

黑熊 曹興誠 台灣民政府

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