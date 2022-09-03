美台商會：最新對台軍售非新增戰力 台難應對封鎖威脅

拜登政府2日宣布11億美元的對台軍售案，美台商會表示，這些都不是新增戰力，雖符合美方建構不對稱戰力構想，但無法讓台灣應對封鎖威脅。

此外，商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）質疑，巨額軍售案能放大政治影響力，可視為美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，美國對中國大陸威脅的硬實力回應，但選在周五下午5時宣布軍售案，做法並不及格。

商會表示，台灣已有魚叉和響尾蛇飛彈，台灣的偵監雷達計畫（指樂山長程預警雷達）已運作近10年，美台商會歡迎美國持續對台灣提供安全援助，且預期拜登政府的對台軍售政策將持續聚焦在彈藥和後續維持，這符合美方對台的「不對稱戰力」規畫。

不過，美台商會說，現有軍售觀點窄化到中國大陸對台灣發動攻擊的第一天（D-Day），而非全面評估中國大陸的威脅，美台商會反對這樣設限的做法。

美台商會表示，解放軍近日展現對台灣的模擬封鎖行動，顯示台灣面臨一系列威脅，需要一系列能力來應對；台灣一旦缺乏全面防衛的能力，將給解放軍製造可趁之機，美國現有的戰略模糊政策不容許美國清楚表態會填補這些落差。

此外，韓儒伯說，美台商會長期反對包裹軍售，不僅不符合常態運作，也引發政治時機考量的可能性；他認為，從兩艘美國軍艦日前穿越台海到這次對台軍售，都是美國面對中國大陸威脅的硬實力回應。

韓儒伯表示，若目的是要強化台灣的國安和對中國大陸作出政治表態，那麼選在周末假期來臨之前的周五下午5時宣布軍售，就是一個不合格的做法。

韓儒伯說，美國過去處理敏感軍售，會選在下班前或長周末開始前宣布，藉以沖淡敏感性；面對解放軍的壓力，拜登政府內似乎有一派想要透過軍售展現對台灣的堅定支持，但有另外一派人士卻想要透過這種巧妙時間點來淡化衝擊。