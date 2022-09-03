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裴洛西訪台滿月 美宣布11億美元對台軍售

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裴洛西訪台滿月 美宣布11億美元對台軍售

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國防安全合作局2日宣布3項對台軍售計畫，包含60枚魚叉飛彈、響尾蛇空對空飛彈等裝備。圖為空軍花蓮基地空軍第五戰術混合聯隊日前實施AGM-84攻艦魚叉飛彈潛力裝掛作業。圖／軍聞社
美國國防安全合作局2日宣布3項對台軍售計畫，包含60枚魚叉飛彈、響尾蛇空對空飛彈等裝備。圖為空軍花蓮基地空軍第五戰術混合聯隊日前實施AGM-84攻艦魚叉飛彈潛力裝掛作業。圖／軍聞社

美國國防安全合作局（DSCA）2日宣布3項對台軍售計畫，包含3.55億美元的60枚魚叉飛彈、8560萬美元的100枚響尾蛇飛彈，以及一紙6.554億美元的偵監雷達後續維持合約，此次軍售總額約10.96億美元（新台幣335.32億元）。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上月2日至3日訪問台灣，中國大陸大動作回應引發台海局勢緊張；拜登政府在裴洛西訪台滿月之際，宣布對台軍售。

根據DSCA新聞稿，美國政府已通知國會相關軍售案；針對偵監雷達計畫，台北方面提出後勤管理維修的採購需求，美國同意提供承包商支援、後勤維修等服務。

DSCA表示，美國政府決定對台出售60枚AGM-84L魚叉攻船飛彈（AGM-84L Harpoon Block II missiles）和4枚ATM-84L魚叉演訓彈，以及最新一代的AIM-9X響尾蛇空對空飛彈（AIM-9X Block II Sidewinder tactical air-to-air missiles）。

魚叉和響尾蛇皆為台灣國軍現役裝備。

DSCA表示，擬議的軍售將能使台灣軍隊保持現代化，以應對當前和未來的威脅。

DSCA表示，魚叉飛彈有助強化台灣現有海上與防空能力，用以抵禦海上侵略、沿海封鎖和兩棲攻擊；響尾蛇飛彈將透過展現精準鎖定空中目標的能力來對抗或嚇阻侵略；偵監雷達案將有助台灣提升區域預警能力。

DSCA新聞稿表示，擬議的軍售將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益，有助於提升台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

新聞稿指出，台灣能毫不費力將相關軍售設備納入軍隊武力之中；此次軍售不會改變區域基本軍事平衡。

美國國務院發言人以背景說明方式表示，根據台灣關係法，美國對台出售武器和服務，以台灣能保持足夠的防衛能力；自2010年起，行政部門已通知國會超過350億美元的對台軍售案。

這名發言人表示，美國透過對外軍售（FMS）和商售（DCS）兩管道對台軍售，這對台灣安全而言至關重要，美國會持續和國防產業合作支持這項目標，這些擬議的軍售是例行項目，用以支持台灣軍力現代化和維持可恃的防禦能力。

這名發言人說，40年來美國恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，美國敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟打壓，美國會持續支持以符合台灣人民期望與最大利益的方式，和平解決兩岸議題。

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