陸無人機向金門投擲榨菜、滷蛋 黃暐瀚進一步推測：挑釁意味明顯

本周五（9月2日）新浪微博上用戶名為「泉州機長」的網友發表了一段1分21秒長的影片，聲稱「給同胞送關愛」。在這段影片中，「泉州機長」駕車從泉州前往廈門，在環島路海邊組裝無人機，並將一枚真空包裝的滷蛋和一包涪陵榨菜先後放入一個從中間被切開的塑料瓶中。影片中他還在塑料瓶中塞進一封手寫的書信，聲稱是「最真誠的禮品」。影片最後是一架無人機吊著塑料瓶和一個紅色塑料袋升空並向金門方向飛去。

台灣國防部今日發表的新聞稿稱，陸軍金門防衛守軍周五下午於貴山海攤附近巡查時，發現以垃圾袋包裹之食品，疑似遭驅逐不明無人機投擲。

新聞稿稱：「守軍已通報各據點、單位，持續加強警戒搜索。對於陸區無人機持續挑釁騷擾，甚至以投擲物品危害軍民安全，國軍將依自我防衛原則，採取必要之強力反制措施適處。」

台灣國防部公布的照片上可以看到一個紅色塑料袋上擺放著一枚滷蛋、一袋榨菜和一支圓珠筆。滷蛋和榨菜的外包裝與大陸網友「泉州機長」在影片中裝進塑料瓶中的滷蛋和榨菜的外包裝一致。「泉州機長」還在微博上自稱「空投在營區內，絕非海灘」。

台灣媒體報導表示，中國大陸無人機空投滷蛋與涪陵榨菜，主要是嘲諷2011年發生的「茶葉蛋事件」與2019年的「涪陵榨菜事件」。這兩起事件都是因為台灣的時政節目內容中提及大陸人的收入，吃不起茶葉蛋與榨菜，從而引爆兩岸的輿論爭議。

台灣資深媒體人黃暐瀚在其臉書上寫道：「表面上，是嘲諷台灣曾發生『茶葉蛋事件』與『涪陵榨菜事件』，但『榨菜』跟『魯蛋』一起丟過來，就是『榨蛋』，挑釁意味，應該是非常明顯了。」

（綜合報導）

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