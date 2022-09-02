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李喜明肯定曹興誠關心國防 但建議曹面對質疑者聲音

聯合報／ 記者程嘉文╱台北即時報導
前參謀總長李喜明新書《台灣的勝算》發表會。記者程嘉文/攝影
前參謀總長李喜明新書《台灣的勝算》發表會。記者程嘉文/攝影

聯電前董事長曹興誠日前宣稱要捐30億元幫助國防，昨天公布將運用10億元培育民間神射手與「黑熊勇士」。他在記者會上不接受中天新聞台提問，並且痛斥對方「匪台」「造謠」「你還有臉站在這裡，不慚愧啊」。近日出版新書《台灣的勝算》的前參謀總長李喜明，讚揚曹興誠對國防的關心，但不贊成他面對不同意見者的態度，因為愈是立場不一樣者，愈要設法去說服。

李喜明與聯經出版社今天在晶華酒店舉行新書記者會，宣揚他一貫的整體防衛構想（ODC），鼓吹國防建軍應徹底採不對稱路線。有記者問他對於曹興誠主張的看法，李喜明說，大家必須要肯定曹興誠對國防的關心，究竟沒有什麼人願意拿出30億元來幫助強化台灣防衛能力；不過他認為，面對與自己立場不一樣者，不宜直接全盤否定，而更應該設法對話，說服立場不一樣的人，爭取更多人的支持。

他進一步表示，台灣目前經常出現兩種論調，一是因為對岸實施專制體制，必須強調對其厭惡，不惜挑釁對方；另一種是認為兩岸大小落差懸殊，反正台灣不可能打贏中國，所以投資國防沒有意義；這兩種心態都非常危險，都可能促成戰爭的來臨。李喜明並半開玩笑說，如果他是曹興誠的參謀，會建議面對質疑者或反對聲音，先肯定對方的用心，讓對方願意聽自己講話，然後再闡述自身主張。

對於大陸無人機近日屢次騷擾金門，李喜明也說，國軍干擾甚至打下無人機都無不對，但應思考還有什麼其他反制措施，不該糾結在軍事層面，只是被動地攔截。他舉例，驅離無人機同樣可運用不對稱創新思維，若外離島地面漆有標語，呼籲中國人民站起來抵抗習近平專制、中國不要再一黨專政、應該自由平等之類，或是漆有中華民國國旗，無人機拍下這些畫面，「難道他們還能夠發布影片來影響台灣？」

前參謀總長李喜明（右）在新書《台灣的勝算》發表會上接受記者提問。記者程嘉文/攝影
前參謀總長李喜明（右）在新書《台灣的勝算》發表會上接受記者提問。記者程嘉文/攝影

曹興誠 李喜明 記者會

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