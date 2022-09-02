前參謀總長新書主張發展不對稱戰力 專家打對台挑戰

中華戰略前瞻協會研究員揭仲今天表示，李喜明將軍的「整體防衛構想」，或者是華府官方目前標舉的「不對稱武器系統」，雖然能在短時間內，以有限預算達到顯著提升國軍防衛作戰能力的效果；但主要缺陷在於，「整體防衛構想」也許只能應付2027年(含)以前的共軍武力犯台作戰模式，當時間邁入2030年甚至2035年，就越來越無法應付。

前參謀總長李喜明在所著「台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想」一書中強調，李喜明主張台灣應積極發展強化不對稱戰力的「整體防衛構想」，才能對抗中共武統台灣野心。

揭仲說，依照「整體防衛構想」，國軍對共軍犯台部隊的主要擊殺區，是從距台灣本島約70公里的共軍「換乘區」海空域，延伸至台灣本島的灘頭與陸地；也就是當中共登陸部隊從浙江、福建或廣東等地出發後，需要在離台灣本島約70公里海域，從海上機動隊型變換為登陸作戰隊形，然後讓部隊開始朝台灣陸地前進；從共軍船團進入「換乘區」到第一波登陸舟艇接觸到台灣灘頭，國軍大概有220分鐘至280分鐘左右的時間，可以對共軍船團與登陸舟波進行攻擊。

但揭仲指出，中共也很清楚這個弱點，因此這波軍事改革的主要目的之一，就是要調整日後武力犯台聯合登島作戰的型態。隨著共軍在大型運輸機、新型運兵直升機、氣墊登陸船等新式載具數量的成長，與共軍執行現代化聯合作戰指揮管制能量的提升；當時間越接近2035年，共軍的首波突擊上陸將逐漸演變為「全方位、全時域、全空域」的「岸對岸」攻擊模式。即共軍首波登島部隊，是從東南沿海各戰略投送基地與戰略投送點，搭乘各式高速載具，快速越過台灣海峽與台灣本島海岸線的設防地帶，從海上與空中多點、同時進入，力求在本島國軍防衛體系內實施全縱深的登陸攻擊，直撲本島國軍的重要指揮中樞與關鍵節點。

揭仲強調，共軍聯合登島作戰模式一旦轉型成功，則在首波共軍突擊上陸時，不再有大規模的船團集結，更無所謂的「換乘區」，原本可以用來殺傷共軍的時間，也從原本的220分鐘至280分鐘，大幅縮水至不到60分鐘，使「整體防衛構想」所注重的擊殺區完全落空。

揭仲表示，因為2030年後共軍戰力的成長與聯合登島作戰的型態改變，國軍若仍維持「整體防衛構想」的「大量精確小東西」之建軍模式，則共軍海空軍將能輕易進入台灣周邊各重要戰術位置，將整個攻擊的重量直接壓上台灣陸地。

因此，揭仲認為國軍不應只侷限於等敵人船團進入海峽，而是要強化對大陸東南沿海重要軍事目標的源頭打擊作戰能力，盡可能攻擊大陸東南沿海數量相對有限的大型港口、機場、部隊裝載區、部隊集結區與若干C4ISR關鍵節點，盡可能在共軍機艦與部隊出發前就加以削弱，以便阻滯其戰爭計畫、破壞其作戰節奏，這樣才有可能替國軍的本土防衛作戰爭取到足夠的準備時間，讓共軍無法達成「快速奪取台灣，避免外力介入」的企圖。但這種跨海遠距打擊能力，卻是「整體防衛構想」不喜歡的。

揭仲說，要應付2027年後的共軍威脅，國軍就必須具備遠距打擊能力，甚至要靠戰機或軍艦發射遠距精準彈藥，攻擊離海岸線較遠的共軍目標；也要靠一定數量的潛艦，才能在共軍軍艦出港後不久就發動攻擊。而要具備這種遠距打擊能量，許多項目必須從現在就開始進行，才能在2035年、甚至2030年時派上用場。

揭仲也說，除武力犯台的威脅，國軍平時大多在應付中共的灰色地帶衝突，例如，軍機侵擾或飛越海峽中線等；當共軍機艦出現在我方「鄰接區」外圍時，國軍不太可能以飛彈或水雷等不對稱武器來應付，還是只能依賴所謂的基本戰力，即傳統軍艦、軍機來因應。