反制中共侵擾 無人機國家隊長：當國軍後盾軍民合作

蔡英文總統上月在嘉義縣宣布成立無人機國家隊後，中共無人機不斷侵擾金門駐軍，影片發佈社群網站，挑釁意味濃，反制無人機成為話題；無人機國家隊長、亞創廠協會理事長羅正方說，中共採取灰色地帶戰術，侵害影響我國主權，軟土深掘，主權不能退讓，借鏡烏俄戰爭，烏克蘭無人機軍民合作，以小搏大。

蔡英文為「亞洲無人機AI創新應用研發中心」揭牌，進駐的20家企業廠商、法人單位，共同發起成立「嘉縣亞洲無人機創新園區廠商協進會（亞創廠協會）」，由經緯航太科技公司董事長兼執行長羅正方，獲選理事長，擔任無人機國家隊長，羅正方下午出席長榮文苑嘉義酒店民雄航太園區招商說明會。

針對中共無人機侵擾前線駐軍，羅正方接受記者訪問表示，自從斐洛西訪台後，中共機艦不斷侵擾我國，無人機侵擾金門前線，採取灰色地帶戰術，影響我國主權，不能坐視不管，應馬上斷然處置，肯定國軍擊落無人機，領空一寸都不能讓，國軍要塞上方是禁航區。

現在中共民用無人機來一架，刺探軍情，不立即反制，可能隨後軍用無人機跟著來，一架變成來一群， 後面跟著大砲，現在國內配發空軍機場、警方的干擾槍，應盡速統合馳援前線，短期內前瞻科技，前線反制無人機的「高能微波」，應優先布置。