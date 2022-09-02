陸無人機頻侵擾金門 江啟臣：不能讓別人「軟土深掘」

中國大陸無人機頻頻侵擾金門，昨有架不明民用空拍機，闖入獅嶼禁限制水域上空，遭金門防衛指揮部擊落，立委江啟臣表示，於法有據、守土有責，該做甚麼就做甚麼，不能讓別人「軟土深掘」。

江啟臣表示，國防部跟國軍「於法有據、守土有責」，政府應該要對外說清楚，我們的底線、法律是甚麼，在標準作業程序中，只要你來犯，不管來意、是誰，只要進到限制區內，該擊落或沒收反制都好，要清楚告訴國際社會，「我們為了保家衛國，有底線」，只是要做適當反制，不能讓人家不斷「軟土深掘，侵門踏戶」。

各單位有反制空拍機能力，警方、航空站機場，都有配備干擾槍，為何外島、軍事要塞沒有，驅離射擊也僅是驅離，打不到，凸顯出政府單位對狀況沒有掌握，第一線回報後，上級沒有下達正確指令，這部分也沒有檢討，這是令人擔憂的事情。

江啟臣提到，第4次台海危機剛過，對岸打了十幾顆飛彈，圍島演習，政府沒有反應，當下就該開國際記者會，抗議這樣的演習，政府怎麼連抗議都沒有？這並不是要挑釁，但面對這樣威脅霸凌，我們怎麼能忍受？那政府就是不知如何處置。

「國防預算當然要增加。」江啟臣說，台灣面對危險、因政策方向導致的兩岸風險，我們能不增加國防預算嗎？但這樣增加國防預算，卻無看到三軍統帥蔡英文的作為，並沒有讓大家安心。

江啟臣表示，自己於金門服役兩棲部隊。江回憶，當初中國大陸民間漁場時常越界捕魚，只要越界就驅離射擊、當快艇、座標下來，我們去驅趕，就是很明確的標準反制作為；當初國防部可能沒想到，空拍機會干擾外島的軍事基地，應該研擬一套SOP。