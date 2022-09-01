震海計畫改造輕型巡防艦 馬文君質疑不符國防需求

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
共軍環台軍演時與我方蘭陽號飛彈巡防艦對峙。圖／新華社
共軍環台軍演時與我方蘭陽號飛彈巡防艦對峙。圖／新華社

共軍環台軍演期間，國軍軍艦衛戍海疆，也暴露國軍軍艦老舊、兩岸軍力懸殊問題。但海軍「震海計畫，新一代飛彈巡防艦」卻改由「新一代輕型巡防艦」替代。立委馬文君說，共軍常見護衛艦為4千和5千噸級，新一代輕型巡防艦僅2千噸級，難道國防部以為用二艘2千噸級就能對抗一艘4千噸級軍艦嗎？

馬文君說，海軍原需要的是4500噸新一代巡防艦，因海軍認為中科院研製裝備不符需求，且全案已延宕多年，因此「震海計畫」計畫興建「新一代飛彈巡防艦」，主要需求是替代現役成功級、康定級、濟陽級艦，並具備符合世界潮流的神盾系統艦。

不料，國防部公佈112年度國防預算書，其中最受關切的是海軍延宕多年的「震海計畫-新一代飛彈巡防艦」，又改由「新一代輕型巡防艦」替代。

二艘新一代輕型巡防艦的原型艦所需的預算，是以「震海計畫」案內現有剩餘的245億元預算額度內，來建造2艘2000噸的原型艦，包括反潛、防空各一艘。

這種作業方式。讓人感覺這型輕型巡防艦只是急就章方案，真能解決共軍環台軍演時暴露軍艦老舊問題嗎？希望不是為了消化預算？或滿足其它的需求？

馬文君說，以在台灣周遭平日最常見的共軍054A級護衛艦，將近有4000噸級，最新型的054B型則將近5000噸級。

現在用2艘2000噸，來對抗一艘4000噸共軍，難道是70％乘以3等於210％的概念嗎？

馬文君 共軍 軍艦

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