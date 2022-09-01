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影／無人機頻擾金門引熱議 陳玉珍：驅逐無效就該擊落

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)
金門又遭民用無人機入侵，守軍示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。(取材自國防部影片)

無人機近日多次侵繞金門，今日我軍首次擊落。陸軍金門防衛指揮部表示，中午時發現不明民用空拍機入侵，在示警驅離無效後就擊落；立委陳玉珍「肯定金防部的作法」，指出金門很多地區都還在要塞堡壘法範圍，不管哪邊飛來或軍用民用，只要驅逐無效就該擊落。

金防部說明，今日中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空；駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。

金防部強調，未來將持續偵搜警戒、嚴密監控，以維防區安全。至於外界關注的無人機殘骸，軍方表示擊落後已落海。

陳玉珍表示「肯定金防部的作法」，金門很多地區都還在要塞堡壘法的範圍，對於很多無人機入侵，不管是對岸飛過來，或者是金門當地的；不管是軍用還是民用的，只要驅逐無效，都應該擊落，以展現國軍守土有責的決心，及鼓舞民心士氣。

無人機近日多次侵繞金門，今日我軍首次擊落。立委陳玉珍「肯定金防部的作法」，指出金門很多地區都還在要塞堡壘法範圍，不管哪邊飛來或軍用民用，只要驅逐無效就該擊落。圖／陳玉珍提供
無人機近日多次侵繞金門，今日我軍首次擊落。立委陳玉珍「肯定金防部的作法」，指出金門很多地區都還在要塞堡壘法範圍，不管哪邊飛來或軍用民用，只要驅逐無效就該擊落。圖／陳玉珍提供

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