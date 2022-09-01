陸無人機被擊落 蔡英文：我們不挑起爭端 但不代表不會反制

蔡英文總統今天出席「111年軍人節暨全民國防教育日表揚大會」，她再次重申，她一定是國軍最堅強的後盾；面對中國軍事威脅，「我們不會挑起爭端，但不代表我們不會反制。」

蔡總統抵達後，首先頒發「國軍楷模獎」、「模範團體主官獎」、「敬軍模範」、「後備輔導幹部楷模」及「全民國防教育傑出貢獻獎」等獎項予獲獎人。

蔡總統致詞時表示，今天是一年一度「軍人節表揚大會」，也是屬於國軍全體官兵的重要日子。她很高興也很榮幸，能以中華民國三軍統帥的身分，與今年的國軍楷模、模範團體主官等得獎者表達恭喜和感謝。

蔡總統認為，面對中國近期在台海周邊的軍事行動，升高區域緊張情勢，國軍沉著應對，捍衛國家安全，讓台灣人民都很感動。這陣子，她造訪三軍各級部隊，就是要給駐守在第一線的英勇國軍加油打氣。

蔡總統指出，今天在現場接受表揚的同袍和團體，都是捍衛國家安全最重要的一分子，更是國軍弟兄姊妹最好的表率。像是陸軍裝甲584旅在旅長卓越的領導及全旅官兵團結一致努力下，共同完成許多重大演訓任務，成為國軍首度少將階聯兵旅級獲頒模範團體，非常不簡單。此外，海軍的海虎軍艦在艦長盡責的帶領下，全艦官兵同舟共濟，獲得優異成績，展現出海軍堅實的戰力。

蔡總統表示，空軍第一聯隊郭文靜上尉從志願役士兵轉服士官後，在翱翔藍天的夢想驅使下，報考飛行常備軍官班，順利完成IDF戰機換裝訓練。郭上尉也曾在高壓力的空防最前線，執行空中攔截、廣播驅離任務，展現出空軍守護領空的決心。從雛鷹蛻變成為捍衛中華民國領空的飛鷹，郭上尉的熱血故事不僅激勵了她，也感動許多台灣人民和全體國軍官兵。

蔡總統提到，今天有一位國軍楷模「海軍168艦隊的周道斌上校」，因為臨時執行「海上監控任務」，所以無法出席這次的表揚大會，這就是國軍日常的縮影，以任務為最優先，片刻不鬆懈，使命必達。因為時間關係，她無法一一介紹所有國軍楷模，但她相信，每位得獎者都是國軍的榮耀，更是所有台灣人民的驕傲。

蔡總統重申，國軍守護國家，她也一定會是國軍最堅強的後盾。面對中國的軍事威脅，政府明年度國防部預算首次突破4000億元，整體預算規模更將達到5863億元，創下歷史新高，比今年增加700多億元，成長近14%。

蔡總統強調，國防整體預算的大幅成長，代表政府對國軍的支持，也展現國家自我防衛的決心，更是因應當前國家面臨的情勢，強化戰訓整備工作，建構堅強可恃的防衛戰力，確保國家安全和區域穩定。

蔡總統指出，面對中國軍演後，仍然以無人機侵擾等「灰色地帶」衝突手法，並且結合認知作戰手段，持續對台灣進行文攻武嚇。她要再次強調，「我們不會挑起爭端，但不代表我們不會反制。」她也已經下令國防部，適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家安全。讓國軍守衛國家時無所畏懼、信心堅實，這就是身為三軍統帥不變的承諾和職責。

蔡總統認為，中華民國國軍的戰力，就是全體國人能安心如常生活的依靠。而全體國人的支持，則是國軍捍衛國家的最大動力。剛才她特別頒發年度「敬軍模範」、「後備輔導幹部楷模」及「全民國防教育傑出貢獻獎」。大家在民間協助國防事務、致力於推動全民國防和各項敬軍活動的熱血付出，也是國軍最好的後援。

蔡總統說，她身為三軍統帥，要向所有挺國家、挺國軍的國人表達最深敬意與謝意，也請全體國人持續給予國軍肯定與支持。當從軍成為年輕人驕傲的選擇，國軍戰力就會更加充實，國家也就能更安全。

蔡總統提到，後天就是九三軍人節。各級部隊在這段時間都非常辛苦，她要代表國家，感謝所有國軍弟兄姊妹的犧牲奉獻，並預祝大家九三軍人節快樂。也感謝所有國軍眷屬的包容和體諒，讓同袍們能夠沒有後顧之憂，堅守崗位，保護國家。無論未來面臨多麼艱鉅的挑戰，她與全體台灣人民，都會跟國軍站在一起，為守護國家和自由民主共同努力。