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金門首擊落陸空拍機 國防部：防衛射擊

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
大陸社群網站最近連續出現許多影片，內容是空拍機近距離拍攝金門烈嶼、大二膽等地守軍據點。圖/取自社群網站
大陸社群網站最近連續出現許多影片，內容是空拍機近距離拍攝金門烈嶼、大二膽等地守軍據點。圖/取自社群網站

近日中共無人機在金門等外島防區侵擾，網路上更流傳國軍「扔石驅離」的影片，陸軍金門防衛指揮部今發新聞稿表示，今中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空。駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。

國防部表示，無人機擊落後落海，金防部將持續偵搜警戒、嚴密監控，以維防區安全。

【中央社／台北1日電】

陸軍金門防衛指揮部表示，今天中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空。駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。

金防部將持續偵搜警戒、嚴密監控，以維防區安全。中共近期頻以民用無人機近距離侵擾金馬等防區，總統蔡英文8月30日赴澎湖巡視時表示，敵軍越挑釁就越要冷靜，國軍自我克制，但不表示國軍不會反制，她已下令國防部，適時採取必要且強力反制措施，捍衛國家領空安全。

陸軍金門防衛指揮部30日至31日接連兩天以實彈驅離4架次無人機。

美國白宮國安會發言人柯比（John Kirby）昨天被問到怎麼看台灣方面宣布將以實彈射擊驅離中共無人機的做法，是否認為類似言論過於激烈。

柯比對此表示，有鑒於中共在台海周圍進行毫無必要的軍事侵略、武斷及脅迫行徑，台灣領導人表達的憂慮合乎情理（understandable）。美國長期以來表明，不支持任何以單方面行為或武力改變現狀，「這仍是我們目前政策」。

金門 空拍機 國軍

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