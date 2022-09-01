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陸無人機頻擾台外島 綠委：政府應有更積極作為

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
陸方無人機頻擾台外島，民進黨團幹事長羅致政表示，政府應有更積極作為。本報系資料照
陸方無人機頻擾台外島，民進黨團幹事長羅致政表示，政府應有更積極作為。本報系資料照

對岸無人機持續侵擾我金、馬離島，傳出有疑似我方無人機也飛至福建角嶼上空，拍攝到共軍集合情況。民進黨團書記長羅致政今天表示，這不是軍方的無人機，不過對於無人機入侵我國領空頻率增加，政府必須有更積極的反制作為。

羅致政指出，所有國人對於政府在因應無人機入侵的情況，會期待政府做得更多更快，這的確是事實，但不是外傳所謂「滿不滿意」的問題，包括立委都認為政府可以用更快、更積極的速度來因應無人機的入侵。

羅致政表示，尤其最近入侵的型態、形式、頻率都不斷增加，政府在作法上的確有必要做全面改變，就其了解，國防部的確改變了作業程序，包括總統蔡英文在視察時所做的指示等，的確有做一些動態的調整。

羅致政也說，昨天有疑似我方無人機飛至福建上空，國防部已經做了說明，這不是軍方的無人機，至於是民間什麼單位，其並不了解，強調政府必須有反制作為，並由國防部研議。

羅致政 國防部 福建

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