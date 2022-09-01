聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸無人機頻擾台外島 綠委：政府應有更積極作為
對岸無人機持續侵擾我金、馬離島，傳出有疑似我方無人機也飛至福建角嶼上空，拍攝到共軍集合情況。民進黨團書記長羅致政今天表示，這不是軍方的無人機，不過對於無人機入侵我國領空頻率增加，政府必須有更積極的反制作為。
羅致政指出，所有國人對於政府在因應無人機入侵的情況，會期待政府做得更多更快，這的確是事實，但不是外傳所謂「滿不滿意」的問題，包括立委都認為政府可以用更快、更積極的速度來因應無人機的入侵。
羅致政表示，尤其最近入侵的型態、形式、頻率都不斷增加，政府在作法上的確有必要做全面改變，就其了解，國防部的確改變了作業程序，包括總統蔡英文在視察時所做的指示等，的確有做一些動態的調整。
羅致政也說，昨天有疑似我方無人機飛至福建上空，國防部已經做了說明，這不是軍方的無人機，至於是民間什麼單位，其並不了解，強調政府必須有反制作為，並由國防部研議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言