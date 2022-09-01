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美艦通過台灣海峽 海軍成功級、海巡安平級艦隨行

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美軍第七艦隊日前發布新聞稿，披露神盾級飛彈巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（USS Chancellorsville　CG 62）在解放軍艦艇前例行通過台灣海峽。其中一張附圖，披露了我海軍成功級艦、海巡安平級艦與美艦同框隨行的畫面。圖/美國海軍第七艦隊
美軍第七艦隊日前發布新聞稿，披露神盾級飛彈巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（USS Chancellorsville　CG 62）在解放軍艦艇前例行通過台灣海峽。其中一張附圖，披露了我海軍成功級艦、海巡安平級艦與美艦同框隨行的畫面。圖/美國海軍第七艦隊

美軍第七艦隊日前發布新聞稿，披露神盾級飛彈巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（USS Chancellorsville　CG 62）在解放軍艦艇前例行通過台灣海峽。其中一張附圖，披露了我海軍成功級艦、海巡安平級艦與美艦同框隨行的畫面。

美軍巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（Chancellorsville）及「安堤頓號」（Antietam）上月28日通過台灣海峽，新聞稿附圖(https://www.dvidshub.net/image/7395475/7th-fleet-cruisers-transit-taiwan-strait?fbclid=IwAR3rxo-myrpc5bdOS2Pad9fwTdAGdi_BAJVcWslxwvNJbR3ohWAH9NOz9qs)顯示，「錢斯勒斯維爾號」通過海峽時，不僅有共軍艦艇跟監，我成功級、安平級艦也同時隨行。

這張照片作者是美軍一名新聞官Justin Stack，角度顯然是自直升機上所攝。不但披露美軍行動，也顯示我海軍與海巡共同行動監偵海峽動態的作為。

美軍 軍艦 海軍

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