8月軍演台灣人老神在在？遠見調查近7成減少信任政府

中共環台軍演時，即便飛彈越過台灣上空，但台灣民眾仍力持鎮定。大家真這麼老神在在？ 遠見雜誌今天發表「2022國際政經情勢大調查」，調查時間雖已距離中共軍演約十天，在問到「最近中共擴大實施軍演，是否擔心兩岸開戰？」卻仍有高達63.6％民眾擔憂兩岸開戰；企業相對較冷靜，僅有42％擔心開戰，但也多於不擔心的38.3％。

此外，高達65.4％民眾對政府減少信任度。

那麼，何時會爆發戰事？多位國際軍事專家評估台海終須一戰，且2027會是關鍵年。對此，44.3％台灣民眾表示同意，另有32.9％不同意。企業端則有42％不同意，同意者僅31.5％。

美國眾議長裴洛西上月率團訪台，引發中共環台軍演，台海戰事一觸即發。雖然8月危機暫時落幕，但裴洛西與中共軍演效應仍在民眾心中發酵。《遠見雜誌》在8月中旬發起〈2022國際政經情勢大調查〉，發現高達55.5％民眾認為，美國高官來訪對提升台灣的國際地位沒有幫助，企業界的態度卻相反，整體認為有幫助的企業達59.3％。在問到裴洛西與美國會議員陸續訪台之後，是否增加兩岸開戰機率，竟然有76.7％民眾、64.8％企業認為會增加。

遠見雜誌表示，此一調查同步針對「20歲以上民眾」「台灣企業」兩個族群展開網路問卷調查。 8月上旬，除了裴洛西訪台、中共實施軍演，美國參議員馬基率團的第二波美國國會議員也來訪。問卷的調查時間是8月16至20日，恰能反映民眾、企業對上述事件的觀感。

美高官來訪有助台灣地位？調查顯示，高達55.5％民眾認為，對提升台灣的國際地位沒有幫助，42.8％認為有幫助。企業界的態度卻相反，整體認為有幫助的企業達59.3％，甚至有23.5％覺得非常有幫助。

而在問到是否同意「裴洛西與國會議員來訪，能增加美國對台的安全保障」，65.6％民眾不同意這說法；同意者只有23.7％。至於企業端，雖然不同意者亦屬多數、占48.1％，但同意者也有30.9％。

在問到裴洛西與美國會議員陸續訪台之後，是否增加兩岸開戰機率，竟然有76.7％民眾、64.8％企業認為會增加。

遠見表示，從這次民調來看，裴洛西來台、中共軍演相關效應，已衝擊民眾對政府信心，高達65.4％民眾對政府減少信任度，22.2％表示沒有影響，另10.8％增加對政府信任。

企業端則有高達44.4％表示沒有影響、40.1％減少信任、14.2％增加信任。交叉分析之下，發現雖有一半的傳產業者表示沒有影響，但仍有45.8％對政府減少信心，既高過於平均值（40.1％），也高於科技業（37.3％）、服務業（38.7％）。 這反映中國禁令效應集中於傳產業；而ECFA也在這次事件中重啟中國片面終止的話題，可能也衝擊特定傳產業者信心、減少對政府信任。

至於台灣各界怎麼看裴洛西與跨黨派議員來台目的？ 高達72.4％民眾認為，美國議員來是為了「向台推銷武器等商業目的」，也有約五成民眾認為，是「為增加自己在美國的能見度」（51.3％）、「對中國大陸施壓」（50.8％）；而同意訪台目的為「增進台美貿易發展」（29.6％）、「鞏固台美關係」（23.6％），都不到三成。

有趣的是，企業端也多認為裴洛西與美國議員訪台是為了「做生意、賣武器」「刷存在感」，前三名的選項與民眾一樣，只是排序略有差異。「增進台美貿易發展」（35.2％）、「鞏固台美關係」（30.2％）兩選項的同意度各超過三成，但也只排在第四、第五名。

這表示台灣民眾與企業都很清楚認知，裴洛西與議員雖以「友台」「挺台」目的來訪，但還是以「美國利益』」優先。增進台美貿易、鞏固美台關係這兩項，才直接關乎台灣利益，但顯然多數民眾與企業並不認同美國高官為此來台。

此外，美國多位議員訪台，會帶來哪些後續效應？高達78.6％民眾認為會給中共擴大軍演規模與頻率的藉口，77.7％覺得中國將發布更多對台禁令，另有約五成民眾擔憂，台灣的外交空間與經貿地位反而被擠壓，也預期會有更多國外高官，以「挺台」名義來訪台灣。

而企業端，則最關注中國將發布更多對台禁令（77.2％），其次才是會給中共擴大軍演規模與頻率的藉（70.4％）；也有近四成憂心台灣的外交空間與經貿地位被擠壓，不到三成認同可增加台灣國際外交與經貿地位。