傳造艦計畫受阻致主委李仲威請辭 海委會：不實報導

中央社／ 高雄31日電
海委會主委李仲威。聯合報系資料照片
海委會主委李仲威。聯合報系資料照片

據信傳媒報導，海委會主委李仲威並非家庭因素請辭，而是跟造艦計畫遇到難題有關；海委會今晚澄清，各型艦艇並未因原物料上漲影響交船進度，對媒體不實報導深感遺憾。

據信傳媒報導，海洋委員會主委李仲威以照顧高齡老母的家庭因素請辭獲准，且恐與造艦計畫目前遇到難題有關。報導中軍事專家分析，海巡署600噸級巡防艦是參考沱江級艦建造，但船廠疑以原物料上漲等各項理由，大幅調高成本與預算支出，使大造艦計畫面臨瓶頸。

對此，海委會晚間發布新聞稿澄清表示，各型艦艇並未受原物料上漲影響交船進度；對於媒體未向海委會查證即不實報導，表達遺憾。

海委會進一步說明，海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」期程為民國108年至116年，共應造艦141艘，且計畫中110年前規劃交船數量29艘，實際已交船35艘，整體進度超前；另外，今年規劃交船數量51艘，截至今天已依進度交船46艘，各型艦艇並未受原物料上漲波及，影響交船進度。

海委會也提到，報導所指「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」期程為111年至120年，此案專案管理已於今年3月11日完成決標；後續統包造船採購招標等相關事項，也將依計畫期程持續推動辦理。

海巡署 李仲威

延伸閱讀

獨／海委會主委李仲威家庭因素突請辭 海巡體系傳搬風

相關新聞

再有無人機侵擾金門！ 金防部一發射擊後即往廈門逃竄

金門、連江等外島近期多次遭中國大陸無人機侵擾，我軍在繼昨日開槍驅離後，今日再度射擊。陸軍金門防衛指揮部今表示，晚間再有民...

新年度國防預算案 325億加購海馬斯、戰術飛彈

新年度國防預算案曝光，陸軍司令部規畫增購在烏俄戰爭中大出鋒頭的美國「海馬斯多管火箭系統」與戰術區域飛彈；全案編列預算三二...

台灣實彈驅離中共無人機 美：台方憂慮合乎情理

台灣連兩天以實彈驅離侵擾金門防區的中共民用無人機，北京批台「渲染緊張氣氛」。但美國白宮國安會發言人柯比今天表示，有鑒於中...

無人機「夜攻」金門外離島 防區守軍防衛射擊驅離

陸軍金門防衛指揮部表示，今晚短短兩小時內，大膽、草嶼及烈嶼防區，發現民用無人機3批3架次，經守軍防衛射擊驅離及信號彈通傳...

今偵獲共機62架次 國防部：15架次侵擾西南空域

國防部今天指出，統計截至下午5時止，偵獲共機62架次（其中進入西南空域15架次）、共艦7艘次，持續於台灣周邊海空域活動

國軍高階將領9月異動 鍾樹明升任陸軍副司令

軍方今天表示，國軍高階將領明天將有異動，過去因私菸案臨危授命接任總統府侍衛長的六軍團指揮官鍾樹明中將，升任陸軍副司令；另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。