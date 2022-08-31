丟石頭反制無人機 呂秀蓮：有失大體但體諒前線官兵

最近中國無人機頻繁侵擾我國外島軍營，日前金門二膽島軍官丟石頭反制。前副總統呂秀蓮今天表示，雖然丟石頭有失大體，但她認為應該體諒前線阿兵哥，她也說，衛福部廣告時間應該讓給國防部，普及全民國防意識。

呂秀蓮今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪，她說，外交跟國防是槓桿原理，美國眾議院議長裴洛西來台，造成巨變，國軍多麽辛苦，國防部壓力多麽大。

呂秀蓮說，老共以為台灣會一直忍，裴洛西來了，就要抹掉台灣海峽中線，但一刀兩刃，一刀切下去，利弊禍福都存在，老共很開心海峽中線抹掉，但沒想到之後美日的船跟飛機愈來愈靠近，她認為老共「錯算了」，如果裴洛西來台灣，對岸就當作一個美國國會議員，不會那麼緊張，結果中共為此發起圍台軍演，提高台灣人的國防意識，中共發射飛彈還打到日本經濟海域，也得罪日本，很快地，國際船艦都會紛紛靠近中國，所以此事是中國失算。

對於我國外島最近遭無人機侵擾，呂秀蓮說，用石頭丟有失大體，但也應該體諒前線阿兵哥壓力多大，不要小題大作，大家要謹慎，玩笑話跟情緒話少講一點，她對前線國軍心存感念，希望大家不要謾罵，打擊前線官兵士氣。她也說，兩年前她就說過，衛福部的時間可以讓給國防部，現在大家心慌，國民國防意識要普及，現在來做也來得及，對國家安危要有自我防衛能力。

呂秀蓮也批衛福部，「1922、全國醫生，你們廣告已經夠多了，還在教大家如何洗手、戴口罩，真是浪費資源。」