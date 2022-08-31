明年度國防預算增716億 蔡英文總統盼朝野支持

民進黨中常會今天邀請國防安全研究院副執行長李廷盛以「中國軍事演習對西太平洋戰略影響」為題進行專案報告。民進黨主席蔡英文表示，明年度國防預算為各部會最高，整體經費較今年度增加716億元，成長幅度達13.9%，其中包含新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算。政府提高軍事投資預算，用具體的行動聲援國軍，希望朝野能共同支持。

蔡英文聽取報告後指出，周六是九三軍人節，她與所有中常委在此向所有的國軍兄弟姊妹們表達感謝，因為有國軍堅守崗位的辛勞與奉獻，台灣才能保有民主與和平；同時，也要感謝在背後支持國軍的眷屬，「因為有你們的力挺與體諒，才能讓國軍官兵無後顧之憂，全心保護國家和人民安全。」

蔡英文也特別感謝李廷盛，已從軍旅退役，仍參與國家安全事務的研究，在國家安全研究院繼續奉獻心力，希望國軍裡面有許多優秀人才退役之後，可以繼續為國家盡努力。

蔡英文說，面對中國近期不斷擴大軍事行動，更加頻繁擾台的不理性作為，國軍會持續嚴密掌控，做好各項應處措施。此外，台灣也會與美國以及其他理念相近的民主國家，共同攜手合作共同捍衛印太區域的穩定和平。

蔡英文說，為了持續強化國家防禦能力，明年度國防預算為各部會最高，整體經費較今年度增加716億元，成長幅度達13.9%，其中包含新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算。政府提高軍事投資預算，用具體的行動聲援國軍，希望朝野能共同支持，與國軍站在一起，一同守護國軍官兵、保衛家園。