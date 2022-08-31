影／為支援部隊作戰演習 陸軍航特部空投悍馬車
陸軍航特部空降訓練中心，在屏東昌隆農場實施悍馬車空投操演，有不少民眾特別來這邊觀看，將1輛重達9700磅的悍馬車順利空投著陸，驗證國軍聯合空降作戰能力。
軍方說明，航特空投連是整個任務重要角色，從悍馬車到幾十公斤的民生物資，都能透過各式傘具，確保裝備精準降落，立即投入作戰。
陸軍政戰主任唐明德對此表示，悍馬車等重裝備物資空投在於裝載綑綁技巧，以及傘具的準備，方能確保裝備等物資精準投射所望地區。他也強調，戰時武器裝備、油料補給及民生用品等物質空投成功運用，方便以利支援部隊爾後作戰。
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