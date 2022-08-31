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空軍計畫明年起進行新一代戰機概念設計
空軍明（112）年度起將執行一項「飛機概念設計分析系統建置案」，為自行設計新一代戰機進行概念設計。此外，空軍另將耗資1億6332餘元預算案，新編「F-16V(BLK70) 型機敵我識别器詢答密碼機」採購案，配合對美採購戰機接裝時程，在115年完成敵我識別系統的裝設。
112年度國防預算案今日送至立法院，內容指空軍新編「飛機概念設計分析系統建置案」案，計畫耗資4950萬餘元，自明年起以兩年時間，進行戰機各項主系統概念設計，顯示空軍司令部未放棄試圖自行研發新一代戰機的構想。
預算案內容指出，空軍「飛機概念設計分析系統建置案」案，是為有效執行未來飛機及武器裝備發展設計方案的驗證，遂行各式主要系統概念的設計作業。
預算案指出，此案因應飛機及新式器裝備發展需求，開始各式主系統概念設計作業，需藉由氣動力、推力及高頻電磁分析系統等相關工具，執行設計方案的驗證。全案編列4957萬元，納入112-113年度編列。
而在「F-16V(BLK70) 型機敵我識别器詢答密碼機」採購案，則是因應現今電戰環境日嚴峻，聯合作戰時為避免對目標產生誤判或誤擊，次系統可加密傳輸詢答信號，於戰演訓任務時，透過系統進行辨識敵我身分驗證。全案計需1億6332萬元，納入112-115年度編列。
空軍司令部說，新建案採購的「F-16V(BLK70)型機敵我識別器詢答密碼機」，讓空軍各式載台、武器系統於電戰環境下，即時執行敵我識別身份驗證辨識，避免明碼遭敵破解偽冒而誤判情勢。
此外，空軍將新編501萬4000元預算，在明年度執行「軍用機車汰換案」，採購新機車供各空軍基地憲兵部隊巡邏、快速應變作戰使用。
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