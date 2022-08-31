國防部坦承共軍機艦 將常態緊貼我鄰接區海空域活動

國防部表示，中共運用民用航空器、無人機或探空氣球等，接近我外、離島或本島周邊區域，是為遂行監偵、侵擾、測試活動；國防部也坦承，未來中共軍機、艦將常態進入我防空識別區、逾越中線及貼近本島24浬（鄰接區）海域活動，國軍將面對嚴峻挑戰。

國防部今日發布111年中共軍力報告書指出，2022年2月俄烏開戰以來，國際地緣政經加速轉型重塑，美、「中」戰略競逐牽動台海緊張情勢。中共繼1996年台海危機後，今年8月針對美國眾議院議長裴洛西訪台，在台灣周邊開設禁航區進行「聯合軍事行動」實戰化演訓，企圖威懾我重要港口與都會區，且持續在海峽中線以東區域戰備警巡，加大對我軍事威懾及加劇台海緊張情勢。

國防部說，中共為貫徹其「積極防禦」軍事戰略，加速國防和軍隊建設「三步走」改革進程，大幅提升軍事現代化及發展對台決戰決勝能力，希望在2027年建設智能化軍事體系，達成建軍百年奮鬥目標。

國防部說，近年共軍頻密採「實戰化、實案化」模式，在台灣周邊海、空域進行多軍兵種兵力海空聯訓及聯合軍事行動實戰演訓，對台採取針對與多樣性威懾。未來共軍機、艦常態進入我防空識別區、逾越中線及貼近本島24浬海域活動，國軍勢將面對嚴峻挑戰。

國防部表示，中共借鏡俄烏戰爭經驗，欲解決「台灣問題」，除軍事能力外，仍須全般考量地緣戰略、政經變化與綜合國力等因素。面對中共對我軍事威脅，國軍幹部尤應知敵、明敵及帶著敵情練兵，以達到「知彼知己者，百戰不始」目標。

國防部表示，中共在非軍事行動上，除中共海上民兵利用漁船掩飾身分，於休漁期配合海軍及海警部隊於台灣周邊海域從事聯合訓練，增加我海巡兵力應對負荷。同時也以飛行器侵擾，運用民用航空器、無人機或探空氣球等接近我外、離島或本島周邊區域，遂行監偵、侵擾、測試活動。