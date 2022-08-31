快訊

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

圖輯／戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 強調筆桿比槍桿重要

柬埔寨人口販賣案延燒中：這座大城市為何變成「罪惡之城」？

國防部坦承共軍機艦 將常態緊貼我鄰接區海空域活動

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部表示，中共運用民用航空器、無人機或探空氣球等，接近我外、離島或本島周邊區域，是為遂行監偵、侵擾、測試活動。圖為外島官兵以信號彈反制無人機。圖／取自國防部影片
國防部表示，中共運用民用航空器、無人機或探空氣球等，接近我外、離島或本島周邊區域，是為遂行監偵、侵擾、測試活動。圖為外島官兵以信號彈反制無人機。圖／取自國防部影片

國防部表示，中共運用民用航空器、無人機或探空氣球等，接近我外、離島或本島周邊區域，是為遂行監偵、侵擾、測試活動；國防部也坦承，未來中共軍機、艦將常態進入我防空識別區、逾越中線及貼近本島24浬（鄰接區）海域活動，國軍將面對嚴峻挑戰。

國防部今日發布111年中共軍力報告書指出，2022年2月俄烏開戰以來，國際地緣政經加速轉型重塑，美、「中」戰略競逐牽動台海緊張情勢。中共繼1996年台海危機後，今年8月針對美國眾議院議長裴洛西訪台，在台灣周邊開設禁航區進行「聯合軍事行動」實戰化演訓，企圖威懾我重要港口與都會區，且持續在海峽中線以東區域戰備警巡，加大對我軍事威懾及加劇台海緊張情勢。

國防部說，中共為貫徹其「積極防禦」軍事戰略，加速國防和軍隊建設「三步走」改革進程，大幅提升軍事現代化及發展對台決戰決勝能力，希望在2027年建設智能化軍事體系，達成建軍百年奮鬥目標。

國防部說，近年共軍頻密採「實戰化、實案化」模式，在台灣周邊海、空域進行多軍兵種兵力海空聯訓及聯合軍事行動實戰演訓，對台採取針對與多樣性威懾。未來共軍機、艦常態進入我防空識別區、逾越中線及貼近本島24浬海域活動，國軍勢將面對嚴峻挑戰。

國防部表示，中共借鏡俄烏戰爭經驗，欲解決「台灣問題」，除軍事能力外，仍須全般考量地緣戰略、政經變化與綜合國力等因素。面對中共對我軍事威脅，國軍幹部尤應知敵、明敵及帶著敵情練兵，以達到「知彼知己者，百戰不始」目標。

國防部表示，中共在非軍事行動上，除中共海上民兵利用漁船掩飾身分，於休漁期配合海軍及海警部隊於台灣周邊海域從事聯合訓練，增加我海巡兵力應對負荷。同時也以飛行器侵擾，運用民用航空器、無人機或探空氣球等接近我外、離島或本島周邊區域，遂行監偵、侵擾、測試活動。

延伸閱讀

影／中共無人機擾金門 綠委：國防部別再有烏龜心態

大陸解放軍TB-001攻擊型無人機 再次現蹤花東外海！

影／中共無人機頻擾外島嘲諷國軍 邱國正向對岸喊了這句話

陸無人機頻擾 綠委：認知作戰要讓民心浮動

相關新聞

兩大國防路線之爭 哪一個才能有效嚇阻北京武力犯台？

不對稱作戰VS.全階段衝突，哪種戰略，才能把台灣孤島變刺蝟？台灣前參謀總長李喜明與美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福，提出各自的觀點。

新國防預算案曝光 陸軍大筆增購海馬斯火箭與戰術飛彈

國防部112年度預算案今送抵立法院，內容顯示，陸軍司令部「轟雷專案」對美大筆增購M142「海馬斯（HIMARS）多管火箭...

空軍計畫明年起進行新一代戰機概念設計

空軍明（112）年度起將執行一項「飛機概念設計分析系統建置案」，為自行設計新一代戰機進行概念設計。此外，空軍另將耗資1億...

國防部坦承共軍機艦 將常態緊貼我鄰接區海空域活動

國防部表示，中共運用民用航空器、無人機或探空氣球等，接近我外、離島或本島周邊區域，是為遂行監偵、侵擾、測試活動；國防部也...

海軍證實「震海案」因迅聯計畫延遲 改建輕型巡防艦

海軍與中科院對「新一代飛彈巡防艦」所需的戰鬥系統「迅聯專案」是否完成，雙方原相持不下，但海軍在新年度國防預算案中直指，中...

影／中共無人機擾金門 綠委：國防部別再有烏龜心態

共軍無人機近期頻擾金門防區，引發各界關注，陸軍金門防衛指揮部昨射擊驅離，無人機才往廈門方向飛離。民進黨立委陳亭妃說，無人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。